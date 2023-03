En los primeros 19 días del ciclo lectivo, los estudiantes rionegrinos solo habrán ido a la escuela apenas 12 veces, a raíz de diferentes conflictos y del día no laborable para las docentes por el día de la Mujer. A pesar del anuncio oficial de una conciliación obligatoria, la Unter ratificó un nuevo plan de lucha, con medidas de fuerza en ocho jornadas, por lo que la situación empeorará.

Los docentes habían anticipado su postura en diciembre, pero la paritaria se demoró y en las dos reuniones previas a la fecha de inicio no se acordó el porcentaje de aumento para el 2023, ni el pago de un 10% que los docentes aseguran fue mal liquidado.

Con el correr de las negociaciones y las huelgas, la Provincia mejoró la oferta de incremento anual, que aún es considerada insuficiente, y accedió a pagar el 10% que se descontó en noviembre. Aún no hay acuerdo.

La segunda semana de clases también fue interrumpida. El 7 de marzo hubo una medida de fuerza del personal de servicio de apoyo, porteros, por lo que la mayoría de las escuelas estuvieron cerradas. El día siguiente, día internacional de la mujer, tampoco hubo actividad.

Es una jornada de reivindicaciones por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia machista, en la que solía haber medidas de fuerza y, ahora, el Gobierno transformó en no laborable al no descontar las inasistencias.

La única semana con actividad plena fue la tercera, en la que no hubo feriados, ni paros. El congreso de la Unter del 11 de marzo había rechazado la propuesta salarial, pero no tuvo el consenso necesario para reactivar el plan de lucha, por lo que no hubo medidas de fuerza.

Tras la reunión paritaria del viernes 17, las seccionales de la Unter votaron mayoritariamente por volver a la huelga, con ocho días de paro que comenzaron hoy, pese al anuncio de conciliación y la advertencia de descuento a quienes adhieran. La medida se replicará este jueves, previo al feriado por el día de la Memoria.

El gremio docente rechaza las críticas de funcionarios provinciales por impedir el dictado de clases y apuntan a la responsabilidad de Educación por la situación edilicia. En Cipolletti hubo al menos tres establecimientos con problemas, pero en la gran mayoría la posibilidad de dictar clases estaba garantizada. La adhesión a las medidas de fuerza es muy alta, rozando el 99% en cada huelga, lo que sí paraliza la actividad.