Los dejan tras las rejas por violentas "fechorías"

La Justicia local parece querer acompañar los esfuerzos de la Policía en la lucha contra la delincuencia y confirmó la prisión preventiva de dos acusados de asaltar de forma violenta a un vecino de la toma 2 de Febrero. De manera concreta, la Cámara Segunda confirmó el procesamiento de los jóvenes Daian Vargas y Raúl Valdez, quienes deberán enfrentar un juicio por el atraco a un vecino.

El hecho ocurrió en febrero y los autores le sustrajeron a la víctima una moto, un televisor de 40 pulgadas y una heladera. Sin embargo, la acción fue observada por algunos vecinos que, sin dudar, decidieron colaborar con los efectivos de la Comisaría 45 e informarles sobre el aguantadero de los delincuentes. Tras ser ubicados, se pudo avanzar con su detención y el secuestro del botín.

El juez de Instrucción Santiago Márquez Gauna avanzó con el procesamiento de Vargas y Váldez por el delito de “robo calificado doblemente calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por el uso de arma impropia en concurso real con robo agravado por la efracción y violación de domicilio” y les dictó la prisión preventiva. Lo resuelto fue apelado pero la Cámara Segunda en lo Criminal de Cipolletti coincidió con los criterios de primera instancia y destacó la peligrosidad de los detenidos. “Se advierte que los autores no tienen límites a sus acciones, ya que una vez le robaron la moto y no contentos con eso vuelven, ingresan a la casa violentamente y le hacen otro robo más del televisor y la heladera. Las cosas se encuentran en cercanías de la casa de la víctima, lo que implica que hay una vecindad, todo ello autoriza a que el juez y en este caso los comparto; suponga por estas circunstancias que de dejar libres a las personas imputadas, puedan obstruir el normal desenvolvimiento del proceso, ya que tienen la desfachatez de ingresar a la casa de este desgraciado cuantas veces quieran, no hay límites a sus fechorías”, enfatizó el camarista César Gutiérrez Elcarás.

De manera coincidente, el juez Guillermo Baquero Lazcano indicó que “la prisión preventiva se justifica también para asegurar que el juicio transcurra sin presiones a los testigos y fundamentalmente a la víctima”.

Lo amenazaron y golpearon

En la investigación de la etapa instructoria, se precisó que Daian Vargas, 21 años, y Raúl Valdez, de 24, sorprendieron a un vecino de la toma 2 de Febrero cuando circulaba en una moto y lo obligaron a detenerse. Lo amenazaron con un revólver calibre 32 y lo atacaron presumiblemente con una botella de vidrio, que impactó en su cabeza. Después, se dirigieron a su domicilio y se llevaron un televisor y una heladera.