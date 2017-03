Los cuatro locales quieren dar batalla en la Confluencia

Con el triunfo 3 a 1 de Atlético Regina sobre Chichinales el viernes, arrancó el torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia y hoy será el turno de los equipos cipoleños, que quieren ser protagonistas. En la previa, los entrenadores aclararon cuáles son los objetivos: todos quieren estar bien arriba.

Pillmatun será el primero en salir a la cancha, desde las 17, cuando visite a Deportivo Huergo. “Estamos conformes con lo que llevamos a cabo hasta el día de hoy. Apostamos a planteles jóvenes para poder darles la oportunidad a los chicos de inferiores”, expresó Luciano Méndez, técnico de la Academia, que este año tendrá como ayudante de campo al ex volante albinegro Marcos Carrasco.

“El año pasado ya nos habíamos planteado que el primer torneo era para armar una base. Este año la idea es campeonar, estar más cerca de la punta. Los chicos ya entienden lo que queremos, los dirigentes ven el trabajo; la idea en este torneo es buscar algo más, ya de mitad de tabla para abajo no nos sirve”, afirmó Méndez.

En el mismo horario también se van a enfrentar Cimac-Deportivo Roca, Alto Valle-Catriel, 25 de Mayo-Unión de Allen, Fernández Oro-Círculo Italiano y Deportivo Huergo-Argentinos.

El clásico local, entre Cipolletti y San Martín, en La Visera desde las 20, cerrará la jornada.

“El objetivo es estar a la altura, como lo hicimos el año pasado, tratando que estos chicos que comenzaron a tener rodaje en el Clausura puedan afirmarse en Primera e ir llegando a mediano plazo, al plantel superior”, expresó Bruno Gorer, DT albinegro.

El León también quiere dar batalla y llega bien al arranque del certamen. “Tenemos un plantel con chicos que ya estaban en el club, que en base a las buenas campañas que venimos haciendo y a la parte institucional, se ha fortalecido”, dijo Gabriel Bega, integrante de la dupla técnica de San Martín junto a Walter Rodríguez. “Si trabajamos bien, nos va a ir bien, y queremos estar entre los mejores tres equipos del torneo”, se ilusionó.

La Amistad, por su parte, tendrá fecha libre, mientras parte del plantel juega la 5ª fecha del Federal C. Pablo Parra, el entrenador, no renunciará a ningún torneo. “No quiero perder puntos, porque no sabés hasta cuándo dura el Federal C y si perdés tres partidos, después no alcanzás al resto. La idea es dar batalla en los dos torneos”, aseguró Parra.

"El objetivo es hacer una buena campaña, queremos estar entre los mejores tres del torneo".Gabriel Bega. Técnico de San Martín junto a Walter Rodríguez

“Estar a la altura sin descuidar que la finalidad es que los chicos se afiancen”.Bruno Gorer. Entrenador del Club Cipolletti

"Si perdés 3 partidos, después no alcanzás al resto. La idea es dar batalla en los 2 torneos".Pablo Parra. Técnico de La Amistad, equipo que también juega el Federal C

“La idea es campeonar, estar más cerca de la punta, buscar algo más. De mitad de tabla para abajo ya no nos sirve”.Luciano Méndez. Entrenador de Pillmatun