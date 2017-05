"Lo que me salió fue gritar el gol con toda la gente"

Justo le tocó convertir el tanto de la hazaña a él, un jugador que creció y se formó futbolísticamente en el Albinegro y que, pese a sus 20 años, siente y entiende con claridad lo que significa ese gol para el club. Iban 4 minutos del segundo tiempo, cuando puso el 3-0 y corrió hacia el sector de la popular y gritó con y para la hinchada. Si no fuese jugador, seguramente, él hubiese estado del otro lado del alambrado.

Ayer habló con LM Cipolletti y aseguró que el plantel merece mucho más en los playoffs del Federal A.

¿Hay tiempo para disfrutar la clasificación o ya se piensa en el miércoles?

Hicimos regenerativo, pero ya pensando en el miércoles. Estábamos cansados después del partido, pero la verdad es que había un muy buen clima, estábamos muy contentos todos por la victoria y por cómo se dio el partido.

¿Vos cómo terminaste? Tuviste que salir antes (ingresó Matías Carrera)...

Salí acalambrado en el gemelo izquierdo. Prefería que entrara un compañero que estuviera en mejores condiciones. Teníamos que tirar todos para el mismo lado y creo que fue lo correcto.

¿Sabías antes de la revancha que Cipo nunca había levantado un 2-0 en playoffs?

No leí nada sobre eso antes del partido, pero nosotros teníamos confianza en que lo podíamos dar vuelta, creíamos que era posible, toda la semana trabajamos para eso y creo que se vio en la cancha reflejado durante los 90 minutos de juego.

—¿Fue el mejor partido de Cipolletti en lo que va de la temporada?

Creo que sí. En todas las líneas estuvimos muy bien, en la hora de la marca, del juego, de la actitud y del esfuerzo. Todos tiramos para el mismo lado, sabíamos que no podíamos fallar y había que ganar 3-0. Por suerte, pasó todo lo que teníamos pensado que tenía que pasar.

¿Qué te acordás de tu gol (marcó el 3-0)? Parecía que la posibilidad de remate se diluía?

Sí. (Fabio) Giménez me abre el pase para afuera, yo tiro una diagonal y preferí hacer un tiempo más, pararla y después definir con mi pierna hábil. A la derecha no le tengo mucha confianza. Me quedó para la zurda, entonces sí pude definir y entró.

¿Y el festejo colgado del alambrado habías soñado que fuera así o fue algo que surgió en el momento?

Fueron muchas cosas, la emoción del tercer gol, la clasificación… me llevó a eso. La verdad que uno no lo piensa antes del partido como festejarlo, metí el gol y lo que me salió fue colgarme del alambrado y gritar el gol con la gente. Creo que merecíamos una victoria, todos habíamos sufrido mucho.

Para lo que viene, ¿no hay ningún rival rutilante?

En el nonagonal ya nos dimos cuenta de que todos estamos en igualdad de condiciones, ningún equipo de los que jugamos fue superior a nosotros. Hay que saber que tenemos un equipazo, podemos hacernos fuertes y ganarle a cualquier rival.