Lo balearon cerca de Cinco Saltos cuando se bajó a hacer pis

Todos los lunes el hombre se junta con sus amigos a jugar al fútbol en Cinco Saltos pero jamás imaginó que su regreso fuera tan traumático.

“Terminamos de jugar y nos quedamos tomando algo y charlando como de costumbre. Después yo me subí a la camioneta y me fui a casa manejando tranquilo”, comenzó su relato Carlos.

“Ya denuncié pero imaginate que no vi a nadie, solo sentí la detonación. Lo cuento para que la gente tenga cuidado porque no sé si es un loco suelto o pibes jodiendo con un aire comprimido”, dijo Carlos, vecino de Cinco saltos y víctima del violento hecho

“Iba manejando y no aguantaba más las ganas de orinar así que paré cerca de la zona de San Cayetano donde hay un basural. Mientras estaba orinando sentí una detonación y como estaba todo oscuro me asusté muchísimo por lo que me subí rápido a la camioneta y salí a fondo”, recordó el hombre que, cuando llegó a su casa, se encontró con la herida.

Enseguida, se fue al hospital y tras ser atendido en la guardia comprobaron con una radiografía que tenía un proyectil, que había ingresado por el tobillo y quedó alojado cerca del gemelo.