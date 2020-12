Leticia Siciliani está enamorada y va por su hijo

"Estoy de novia, muy bien y en pareja . Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que tengo una profesión y mi pareja otra. Y que no le interesa mostrarse", arrancó contando Leti.

Por otro lado, se refrió a la exposición y a por qué nunca se muestra en las redes sociales junto a su amor. "Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos, estamos bien, y ella no tiene ganas de que la muestre", aseguró Siciliani.

Además, la actriz que se destacó en Esperanza mía supo bajar su perfil, para que su novia se sintiera cómoda y la relación avanzara a paso firme. "Me convertí en una persona que ahora no habla de su vida privada. Entre las dos elegimos que sea así. Ella se siente más cómoda y yo la respeto porque la amo", explicó la intérprete.

Segura

Siciliani no ocultó el deseo de formar una familia con su pareja. "Pienso que voy a querer tener hijos con ella porque desde que soy chica tengo el deseo de ser madre. Pero no es que tengo el deseo de quedar embarazada, porque no sé siquiera cómo quiero ser madre. Pero sin dudas quiero ser madre y obvio que lo voy a ser", cerró, segura de su decisión.

Anoche, Leticia era una de las participantes del reality que pelaba por evitar quedar en la gala de eliminación del domingo. Si bien aún sigue en carrera, en su última aparición se enojó mucho con el jurado. Leticia terminó llorando al momento de recibir la devolución de Germán Martitegui, quien fue muy tajante y le reclamó la falta de entusiasmo que mostró ese día.

"Si se da, seguro sea muy feliz. Si no, armaré mi familia sola", afirmó Siciliani.