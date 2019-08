Mirá el tremendo golpe de Siciliani que la dejó tirada en la pista  

“Uh, estás bien?”, preguntó Marcelo Tinelli cuando constató en la repetición que Griselda se había caído en uno de los giros y su cadera terminó golpeando en la pista. “Creo que sí, tal vez me doy cuenta después”, fue la respuesta de la Bailarina.

Lejos de apiadarse, el jurado condenó el accidente y en total la pareja cosechó apenas 8 puntos. "Hasta acá tiene el puntaje más bajo del Bailando unas de las bailarinas más grosas del certamen", advirtió Marcelo Tinelli.

Embed

Marcelo Polino fue el más severo, le puso un cero y señaló: "“Es una de las figuras más convocantes y se cae, para mí es un disgusto. Si pagás una entrada cara, como cotiza Griselda, y se me cae la artista, pido que me devuelvan la plata. Yo pediría que me la reintegren”, insistió Polino, mientras Griselda -entre risas- le rogaba de rodillas para que cambie de opinión.