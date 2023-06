Legisladores de Juntos reclaman que se discuta la situación de las represas

Frente al vencimiento de los contratos de concesión, El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) a que tome el control sobre los complejos El Chocón y Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita y Piedra del Águila, los legisladores nacionales rionegrinos expresaron que “la actividad de generación eléctrica con recursos locales no es de titularidad de la Nación y, por lo tanto, ella no puede ser concedente” y que La Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, indica que “…las provincias son dueñas de los recursos naturales ubicados en su territorio y el título de esa propiedad no es derivado de ningún otro, sino originario…”.