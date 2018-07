El hombre de 39 años ingresó ayer alrededor de las 21:30 con un disparo en un miembro inferior. Según indicó el director del hospital, Carlos Lasry, la herida no fue de gravedad, y tras aplicar las curaciones correspondientes se le dio el alta.

Fuentes policiales indicaron a LM Cipolletti que se entrevistaron con el hombre herido y no quiso brindar información sobre lo sucedido. Habría dicho que “lo llevaron al hospital, aunque no lo necesitaba, y que no quería hablar con nadie, menos con la Policía”.