El intendente afirmó que no se trata de prohibir una forma de extracción, sino de proteger los recursos naturales y la producción frutícola de cualquier explotación que pueda alterar la zona productiva.

“Vamos a proteger y ayudar a los productores de la zona, y no es cuestión de oponerme o apoyar el fracking, es más complejo. No queremos torres de petróleo o gas en medio de las chacras, pero sabemos que la legislación es competencia de la Provincia, y no de los municipios. En las ciudades que hubo ordenanzas similares, fueron declaradas anticonstitucionales por la misma Justicia”, expresó.

Añadió que la ordenanza tiene un fin declaratorio y no efectivo.