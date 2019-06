"A pesar de tener el certificado de discapacidad por disminución visual con el que cuentan las personas con albinismo, no lo podemos obtener", añadió antes de mencionar algunos escollos que tuvo que sortear junto a sus chiquitas.

"Ellas son como vos o como yo, sólo que tienen cuidados oftalmológicos y dermatológicos. Pero a veces la desinformación hace que no ingresen a los colegios. Muchas veces no los quieren aceptar, porque creen que deben ir a una escuela especial, para ciegos o disminuidos visuales",

"Si bien existe la integración por disminución visual, pueden ir al colegio que quieran ellas y sus padres y ser felices", agregó Patricia, que también reveló un trato que les duele las "miradas de asco" y la crueldad. "Me han llegado a decir que tuvimos dos vampiritos", dijo con dolor.

"Somos una familia pero más organizada, y con mucho amor", remarcó la concursante. Es que luego del colegio, las mellis tienen que ir a diferentes terapias de estimulación visual, mientras que Naiara debe asistir a la fonoudiología y kinesiología porque "tiene un defasaje por una enfermedad que tuvo de muy chiquita".

Más allá de la alegría que tuvo la mujer y su familia al ganar 300 mil pesos, el momento más emocionante lo protagonizó Naiara cuando a mitad del juego manifestó entre lágrima: "Estoy llorando por la felicidad de que estoy acá y mi mamá está respondiendo bien y es mi sueño estar con mi familia, conocerte".

Cuando el conductor le preguntó qué quería hacer con el dinero, la nena dijo: "Ayudar con las ópticas de las melli y con la casa y que tengamos buena vida".

Por otro lado, Belén Piñeiro, quien se llevó 130 mil pesos, relató su dura historia de vida marcada por su lucha contra la anorexia.

"A los 12 años me enfermé de anorexia, en mi casa no conocíamos la enfermedad. No empecé viéndome gorda sino que dejé de comer, por miedo, frustraciones. No volví a ser la misma". dijo la participante oriunda de Chivilcoy.

"Empecé a bajar mucho de peso. Mido 1,67 y llegué a pesar 39 kilos. A lo último no caminaba, me dolían los huesos. Mi piel estaba amarilla y el pelo se me cayó. No comía nada, solamente pan o mate. No iba a la escuela, me daba vergüenza ir a los cumpleaños de mis amigas. Todo el tiempo me sentía mal, angustiada", recordó la joven.

luego señaló que la muerte de su abuelo, cuando ella tenía 17 años, tocó fondo fondo y decidió internarse en una clínica especializada en Buenos Aires. "El tratamiento duró tres años y siete meses. Estaba de 8 de la mañana a 8 de la noche en la clínica y después me iba a un hotel. Los fines de semana volvía a Chivilcoy. Mi familia siempre me apoyó", aseguró.

Por último, Belén anunció que su premio será destinado a cumplir dos objetivos. "Mi mayor sueño es que todas las chicas que están pasando por esto logren curarse como yo lo hice. Sé que hay muchas trabas porque yo sin obra social no podría haberlo hecho. Parte de la plata la quiero donar a la clínica que me ayudó", dijo antes de contar que con el resto del dinero hará un viaje a Bariloche con sus mamá.

Las redes se hicieron eco de las dos historias con mensajes y críticas a la producción del programa por apelar al componente dramático y explotar las duras historias de vida y la necesidad de los participantes.

Embed #MillonarioTelefe Del Moro exponiendo a niños. Hablando de dinero con ellos. Un perverso. Que una defensoría de niños intervenga. Basta! — Ingrid Tulin (@IngridTulin) 18 de junio de 2019

Embed #MillonarioTelefe este programa perdió todo lo bueno e interesante que tenía cuando empezó, córtenla con los problemas, los dramas y la lástima que ya bastante tenemos todos en casa... — Juan M. Azconzábal (@Juanmazcon) 18 de junio de 2019

Embed Che es un programa de preguntas y respuestas o que? porque parece los programas evangélicos que dan a la madrugada Pare de sufrir #MillonarioTelefe — MattuAG (@matu_for) 18 de junio de 2019

Embed #MillonarioTelefe como arruinaron el formato con los dramas...la gente también está dejando de mirarlo...sino miren las mediciones...ya empezó a perder con el Bailando — jorge gomez (@virulana555) 18 de junio de 2019

Embed #MillonarioTelefe Llega la noche y la gente quiere divertirse con un programa de preguntas y respuestas. Dejen de joder con el drama y las lágrimas. — Richard Mejía (@RichardMeja5) 18 de junio de 2019

Si lees bien los twetts, la gente se queja del formato. No de la hermosa familia. No confundas. Todo bien que defiendas a tu jefe, pero hacelo con fundamentos reales y no transgiverses las cosas, como comunicadora nos harías el favor. https://t.co/5AQOO4axEx — Rodolfo Giraldez (@RodolfoGiralde1) 18 de junio de 2019

Embed No sé porque hay personas q protestan. No es un programa sólo de preguntas y respuestas. Está intercalado con historias de vida. Lo dijo claramente Santiago antes del debut en varios reportajes. Más su impronta. @SANTIAGODELMORO #MillonarioTelefe @lafasolo — Gimena Garcia (@gimenitagar) 18 de junio de 2019

Embed #MillonarioTelefe aburrido y lacrimogeno !!! Ya es un culebrón berreta Derrapaste mal #DelMoro !! Volve a las preguntas y respuestas — Sole-MdQ (@AbogadaMdQ) 18 de junio de 2019

Embed Para concursar en #MillonarioTelefe tenés que estar en peligro de muerte vos o alguien d tu flia, estar en silla de ruedas, ciego, manco o sin cabeza, un programa de mierda que lucra con la exposición de los dramas humanos, las deficiencias y miserias, Santiago del Moro style — Capitán Beto (@almartor) 18 de junio de 2019

Embed #MillonarioTelefe está perdiendo la esencia del formato con tanta historia de vida. Lo que más me molesta es la musicalización del drama. En serio, ya cansan. — Manvelia (@Manvelia) 18 de junio de 2019

