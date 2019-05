Quien quiere ser millonario: entre el fraude y el drama

"No es la muerte de nadie, es la vida que te va conduciendo, te va llevando por situaciones disímiles. Confiaste en gente profesional de las leyes, y ellos tienen otra concepción de la vida y bueno, acá estamos, pero no estoy mal", lanzó, para luego contar que no siempre vivió en la calle y que durante mucho tiempo disfrutó de una vida llena de lujos.

“Tenía una vida normal, de persona de zona Norte. Tenía buena educación, mi padre era médico y mi madre ama de casa. La vida da vueltas. Yo he sido culpable”.

“En Quien quiere ser millonario hay uno que parece un dandy de san Isidro pero vive en la calle?”; “Todo muy sospechoso lo de Quien quiere ser millonario, una persona de la calle que gana 180 Lucas y ni sonríe de la felicidad”; “En Quien quiere ser millonario llevaron a un tipo que vive en la calle y ahora está contando que es adoptado y que seria una buena oportunidad para conocer a su verdadera madre y ademas contesta todo bien y no lo seeeee rick parece Pol-ka” y “Es un juego" dice un tipo que vive en la calle a una respuesta por 180 lucas. Le pongo onda a las historias de quien quiere ser millonario pero no les creo un carajo”, comentaron algunos tuiteros.

En tanto, otros si se conmovieron con el drama de Fito. “Ojalá gane este tipo... Alguien que vive en la calle, que la padece. Pero al menos sabe, instruido, y prestó atención en la vida. No pasó mirando las moscas volar... "Quien quiere ser millonario"; “Están viendo al señor que vive en la calle que está participando del programa quien quiere ser millonario? Necesita ayuda. Duerme en la calle” y “Brillante lo que sabia”, escribieron otros usuarios.

