"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", señaló Simian, quien trabaja en la Universidad de San Martín y es especialista en el desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer de mama combinando el uso de drogas tradicionales y nanotecnología.

“Me emociono porque está difícil y uno le pone mucho, es mucho esfuerzo”, contó al borde de las lágrimas, haciendo alusión a las condiciones en las que trabajan los científicos. Desde la tribuna sus colegas la alentaron y Simian terminó ganando 500 mil pesos.

Este miércoles, Simian habló con Radio Metro y contó que no conocía el programa de Del Moro porque no mira televisión, pero decidió participar luego de que sus becarios le contarán que hubo gente que ganó dinero. "Estamos bastante complicados con el presupuesto de ciencia y tecnología y como yo tengo compromiso con mis becarios les tengo que aprobar lo que ellos necesitan para poder trabajar", dijo.

"Nosotros trabajamos en biología celular y molecular y la investigación es cara porque trabajamos con reactivos que son importados. Yo tengo un subsidio asignado desde el 2016 que concursé con mi proyecto pero el dinero nos los dan a cuenta gotas, no en los tiempos pautados. Además tuvimos una gran devaluación y para nosotros eso es terrible porque todo lo que compramos es en dólares y comprar los reactivos en Argentina sale tres o cuatro veces más de lo que sale en el exterior", precisó la bióloga.

Sobre los 500 mil pesos que ganó en el envío de Del moro expresó: "Voy a salvar el año digamos, no sé cuánto me sacan de impuestos. esa es la parte que tengo que ver un poco, pero me hace la diferencia. Para que un laboratorio como el mío funcione bien necesitamos al menos 15 mil dólares al año para los reactivos, pagar publicaciones porque las revistas de alto impacto cobran", precisó Simian al tiempo que indicó que en mano cobra 51 mil pesos.

Para entrar en el Conicet en 2019 había 2595 investigadores calificados, pero sólo se aprobó el ingreso de 450. Si se hubiera respetado el Plan Argentina Innovadora 2020, podrían haber entrado 1366.

La participación de Simian en el envío de preguntas y respuestas generó un tsunami de comentarios en las redes llenos de críticas hacia el gobierno.

