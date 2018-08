“Hoy tenemos la gran oportunidad de habilitar la política e salud publica más importante, para las mujeres más humildes, de gran impacto. Yo no pierdo la esperanza de que reflexionen y escuchen a los millones que están en la calle, con frío, con lluvia”, dijo Odarda.

Luego contó lo que denominó los números de la vergüenza, desde el comienzo de la democracia 3030 mujeres muertas por abortos clandestinos, sin contar todas aquellas que abortaron y no sufrieron daños.

“Más de 3 mil niñas menores son madres todos los años en nuestro país, 8 de cada 10 de ellas no quisieron quedar embarazadas, y la mayoría por la violación de un familiar. Tienen cuatro veces más posibilidad de enfermar y morir”, expresó.

Dijo “estoy orgullosa de ser rionegrina, una provincia de vanguardia en la defensa de los derechos de la mujer. Estamos en avanzada en legislación de defensa de la mujer”.

“En Río Negro, según el ministerio de Salud, en el 2014 teníamos 900 egresos hospitalarios por embarazos terminados abortos. De ellos, 377 fueron niñas y mujeres hasta 24 años. En 2016 subió la cifra: 904 egresos hospitalarios por abortos clandestinos, es decir 2 por día por complicaciones derivadas por abortos clandestinos”, contó la senadora rionegrina.

“Estamos en un Estado laico, donde se separa el ámbito político y social de la iglesia. El limite lo marca la ley. No se está en contra de la religión, garantiza la libertad de cultos, pero los gobiernos y los legisladores tienen que realizar acciones positivas para todos los ciudadanos. Las políticas públicas no las impone la iglesia, las impone el Estado. Acá la decisión no es aborto si o aborto no, se debate aborto en el hospital como debe ser, o clandestino, con un perejil o una percha, poniendo a mujer en situación humillante, una verdadera tortura”, Pidió Odarda.

“Vamos a seguir peleando por la paridad de género, porque a las mujeres nunca nos regalaron los derechos, se los tuvimos que arrancar uno por uno al poder patriarcal. Aborto legal en el hospital, y que sea ley”, finalizó.