Las lesiones generadas por los piercings en la boca

Fernando Caride, profesor titular de Periodoncia de la Universidad de La Plata (UNLP), se sumó y aconsejó no ponerse aritos en la boca: “Nosotros sugerimos que si no se lo colocaron y piensan hacerlo, mejor que no lo hagan. Y si están decididos, que lo hagan en un lugar con las normas de bioseguridad y esterilidad necesarios”.

Según remarcó la especialistas en cáncer bucal Sandra Belloni, este accesorio provoca “infecciones bacterianas, micóticas y virales, hepatitis A, B, C y D, hemorragias durante y después de la intervención, reacciones alérgicas a los metales, adenopatias (aumento de tamaño de un ganglio linfático) y tétanos”.

Unos años atrás, la cátedra de Odonto-Pediatría de la UBA había efectuado una investigación científica con alumnos de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense de entre 12 y 20 años, y el 49.91% de los niños tenían algún piercing, de los cuales el 18.8% era en la zona bucal y el 70% en el labio. La encuesta dejó en evidencia que la presencia de largos períodos de uso puede traer serias consecuencias y lesiones irreversibles que compliquen la salud general. Si bien el estudio no es actual, Rodríguez, por su experiencia cotidiana, consideró que “las estadísticas variaron muy poco, deben estar un punto arriba o uno abajo”. La Facultad de Odontología atiende a más de 200.000 personas por año y lleva a cabo unas 270 mil prácticas. Y el experto de la UBA puso la lupa en los adminículos de metal que pueden llevar a lesiones precancerosas: “No significa que se llegue a un cáncer seguro, pero sí generar un área con mayor predisposición a un cáncer”.

“En más o menos tiempo habrá lesiones o perjuicios dependiendo del tamaño y del material”. Pablo Rodríguez odontología de la UBA

Tanto profesionales de la salud como colocadores dicen que los jóvenes desconocen los riesgos que implican los piercing para la salud bucal y en general. “Son causantes de dolor, inflamación, infecciones en la zona de la perforación con posible propagación a regiones profundas”, resaltaron Rodríguez, Caride y Belloni. Un piercing en el piso de la cavidad bucal, debajo de la lengua, puede desencadenar lo que se denomina Angina de Ludwig. “Es una infección muy severa que puede llegar al mediastino y causar un problema cardíaco, seguido de la muerte. No es lo más común, pero el riesgo latente está presente”, precisaron los médicos.

Tanto especialistas como colocadores aseguran que los de acero quirúrgico son los menos peligrosos, en comparación con los de níquel. Y los de acrílico o silicona también son recomendables porque no dañan los dientes. A su vez, se hace hincapié en la limpieza diaria y en evitar beber alcohol, fumar y las comidas calientes hasta un mes después de colocados.

Concientización en las escuelas

Un grupo de docentes pertenecientes a la asignatura Periodoncia A, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, inició una campaña de concientización en la población escolar sobre las lesiones y alteraciones que traen los piercings en la salud. Así, visitaron la Escuela de Enseñanza Secundaria ENNET N° 5 General Manuel Savio y lo harán en varias más para dar charlas y concientizar.