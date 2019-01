Los tres ataques que estarían conectados ocurrieron en la calle Cobián, en Primeros Pobladores y Arenales y en el ingreso al barrio La Paz. “En todos los casos, se recibieron llamados telefónicos de vecinos que advertían sobre detonaciones y dieron la misma descripción: dos personas en moto haciendo disparos”, explicó Fabi.

Los jóvenes hicieron los disparos casi sin detener la moto, por lo que no pudieron ser interceptados por la Policía. Por eso, el presunto mensaje entre bandas por ahora es una de las hipótesis principales, pero no está confirmada. “Hay indicios, pero no está confirmado”, se limitó a decir Fabi.

“El único caso que no está conectado es el del barrio San Pablo, donde una esquirla hirió a una persona. Allí se trató de una bala perdida. Las otras casas fueron elegidas”, dijo Adriana Fabi, titular de la Regional Quinta, a través de LU19

“Se hallaron rastros de los disparos en los tres lugares. En dos viviendas hubo impactos en las paredes, mientras que en el otro dieron en un auto”, manifestó la jefa de la regional.

Fabi le aseguró a LU19 que “las casas fueron elegidas”, descartando que se tratase de hechos azarosos de un grupo de vándalos.

La Policía confirmó que se utilizó un arma calibre 9 mm, similar a la que usa la Policía. “Se utilizaron varios cargadores”, por la cantidad de vainas que se encontraron, muy superior a la capacidad de un cargador.

Los autores de los disparos no están identificados, por lo que la Policía pidió a vecinos de zonas cercanas a los disparos que tengan cámaras de seguridad que aporten las imágenes.

