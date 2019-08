Las bibliotecas, ahogadas por la falta de aportes solidarios

Desde la Comisión de Desarrollo Humano se informó que está el pedido en trámite, pero aún no se reúnen para tratar el tema. “Todo quedó en el aire, no se volvió a discutir el tema ni tenemos idea de qué va a pasar. Nos iban a convocar a una reunión y no lo hicieron, y ya hace más de tres meses que no tenemos un encuentro. Supuestamente iban a dar curso a la propuesta de Marisa, pero no sabemos qué hicieron. Y la verdad es que ya estamos cansados de ir a reclamar. Somos trabajadores voluntarios, no vivimos de las bibliotecas ni estamos en condiciones de ir a preguntar todo el tiempo qué pasa con la iniciativa. Ellos son los que tienen que legislar, con agilidad”, expresó Franco Ávila, referente de la Biblioteca Rivadavia.

Recordó que la ordenanza que se actualizaba todos los años para reglamentar el aporte que reciben voluntariamente de los contribuyentes está “congelada” desde julio de 2018. A falta de esa contribución, el Ejecutivo realizó algunos aportes extraordinarios. No obstante, las bibliotecas necesitan de la contribución que recibían todos los meses, porque sus ingresos son pocos.

Puntualmente, la Bernardino Rivadavia necesita $20 mil mensuales para cubrir los servicios y mantener las puertas abiertas a la comunidad; y eso hoy está saliendo de la recaudación propia de la institución.

“Nosotros habíamos planteado algunas modificaciones al proyecto, pero como nunca más tuvimos comunicación con el Deliberante para dar el paso definitivo, no sabemos qué pasó. Parece que las internas del Concejo nos han perjudicado porque todo quedó en stand by”, expresó Ávila.

Indicó que el planteo que hacen es claro: desdoblar la iniciativa en dos ordenanzas para desvincular la creación de la dirección municipal de bibliotecas que propone Lazzaretti de la administración de las instituciones existentes, que son autónomas, y recibir un porcentaje de la recaudación en vez de un monto fijo.