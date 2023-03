La visita a Cipo, el boom Muchachos, Tula: las confesiones del líder de La Mosca

Llega al Alto Valle en uno de los picos más altos de su carrera, con el increíble boom mundial que destacó la versión futbolera de su tema “Muchachos esta noche me emborracho”, cuya letra fue adaptada para Qatar 2022 por el joven Fernando Romero.

Su presentación en Cipo, el hitazo que recorrió el planeta y si estuvo bien que haya ido Tula a recibir el premio a la mejor hinchada en la gala The Best, solo algunas de las preguntas que responde.

image.png

-¿Cómo vivís esta presentación en Cipo y que tal te sienta la región?

-Hemos ido a tocar a Cipo, me gusta mucho la ruta 22, esos pueblos, ciudades. La verdad todo muy lindo por allí en esa zona de la Patagonia. Muchos recuerdos también en Plottier, Cinco Saltos y hace poco fuimos a Cutral Co en los carnavales.

-¿Qué pasó que al final no vinieron a la Fiesta Confluencia?, se anunciaba como una posible sorpresa de antemano.

-No se dio, sé que hubo negociaciones. Respecto a La Manzana, teníamos vendido Cutral Co en esa fecha, me crucé en el avión con la Sole, Luciano Pereyra…

-En qué momento de la noche cipoleña vas a cantar Muchachos. ¿De entrada o lo guardás para el final?

-Lo dejamos para el final, se hace una fiesta increíble, algo hermoso. La gente que nos acompaña desde siempre es muy familiar, entonces la idea será un show muy participativo, que el público cante con nosotros, haga coreografías, aplaudan.

-¿Hay más clima de fiesta en tus recitales luego del fenómeno mundial de ese tema...?

-Y la gente va con esa expectativa. Ojo, nuestra música siempre fue bastante ‘para arriba’, muy alegre. Pero el público en los últimos espectáculos ha estado ansioso por oír Muchachos, van con camiseta, banderas, nenes chiquitos con la de Messi. Se vuelven locos por esa canción.

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

-Te lo han preguntado muchas veces, seguro. ¿Pero imaginaban tanto impacto?

-Fue muy fuerte, la verdad nos sorprendió, no nos imaginábamos semejante revolución. ¿Qué el otro día el gordo Ronaldo y Roberto Carlos tarareaban el ‘Muchachos’ en la gala de la FIFA? Sí, los vi y antes Djokovic... La verdad, sin palabras.

-¿Estuvo bien que haya ido Tula a los The Best para recibir el premio a la mejor hinchada? ¿Lo merecían también Fernando y ustedes?

-Tula es un personaje relacionado con el fútbol, la política, nadie le puede negar argentinidad. Es un ser muy amable, muy simpático. Representación histórica de las hinchadas argentinas. Ahora, si es por este mundial, Fernando o alguno de nosotros podrías haber ido, pero es cierto que la canción no es oficial tampoco, así que está todo bien.

-Un buen gesto de tu parte, más allá del negocio, fue registrar el tema los dos juntos, La Mosca y Fernando Romero.

-La registramos porque yo no la quería grabar en otras condiciones. Uno tiene que ser respetuoso del autor intelectual, así que rápidamente hubo un acuerdo, es un alivio legal. Respetábamos los derechos, no fue nada traumático, todo natural. Lo invitamos a grabar la canción, el video, todo y vino bien, de buena leche.

image.png

-¿Pegaron buena onda con los jugadores de la selección a partir de todo esto?

-No es que estamos en contacto permanente con ellos, relación de respeto. Nos cruzamos con Enzo Fernández y Exequiel Palacios en un homenaje en San Martín, nos contaron lo que era el vestuario tras ganar la final cantando Muchachos emocionados…

ENZO FERNÁNDEZ Y EXEQUIEL PALACIOS EN SAN MARTIN ANTE 20 MIL PERSONAS

-¿Les molestó que no hayan parado a saludar los jugadores a la banda en la llegada a Ezeiza? Se habló bastante de eso.

- En Ezeiza fue un momento histórico, ellos estaban cansados, pasaron adelante y a lo lejos nos saludaban. Pasa que no se sabía bien que iban a ser, todos tenían prohibidos acercarse a los jugadores, había un vallado impresionante. Una experiencia muy buena para el grupo, inolvidable.

-¿Te gustaría cantar en los próximos amistosos de Argentina campeón del mundo?

-Ni hablar, seguramente alguna invitación a cantar o algo por el estilo habrá…

-Aún no tienen registros de las ventas de la grabación, pero seguro han llegado ofertas de todos lados…

-Antes del mundial hicimos gira de mes y medio por Colombia, siempre salimos por Sudamérica. Ahora es posible que se mueva más la gira europea, ya notamos eso.

-A nivel clubes, siempre fiel al Ciclón. ¿Te gustó hacer, recientemente, el video para la campaña de socios junto a las figuras del cuervo?

-Siempre con San Lorenzo, a morir. Hacemos algunas cosas cada vez que me convocan, amo ese club. El Ciclón de mi vida y siempre voy a estar.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1626708065260302336 EL CICLÓN SE VUELVE A ILUSIONAR



Las figuras de San Lorenzo, y una videollamada muy especial con Guillermo Novellis de La Mosca.



sanlorenzo (IG) pic.twitter.com/twDoNReWCB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2023

-Lo último: mensaje a la gente de Cipo que va a estar haciendo el aguante…

-La invitación para que vaya con la familia, ojalá que esté lindo el clima, la van a pasar muy bien. La vamos a pasar hermoso de verdad, será un gran noche en una ciudad y una zona que, insisto, me gusta mucho.

Guillermo Novellis. Muchachos y muchachas, no se pierdan a La Mosca el domingo.