La UAR separó de Los Pumas a los jugadores de la polémica

https://twitter.com/unionargentina/status/1333586106290483201 Comunicado oficial: La Unión Argentina de Rugby repudia enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales y reunida en carácter de urgencia, la Mesa Directiva resuelve: — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) December 1, 2020

Al parecer las disculpas emitidas por Matera no alcanzaron. El ahora ex capitán había publicado en su cuenta de Instagram: "Pasé momentos muy duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace nueve años. Perdón también a mi familia y a mi equipo por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo".

twww.jpeg

Algunos de los comentarios habían sido: "Linda mañana pa salir en el coche a pisar negros", "El odio a los bolivianos, paraguayos, etc nace de esa mucama a la que una vez se le cayo un pelo en tu comida" y "SUDAFRICA BABY! Por fin me voy de este país lleno de negros.. OUCH!!" son algunos de los mensajes que se dieron a conocer.

tw.jpeg

Nuevamente, con esta situación y lo que muchos tomaron como un desprecio el breve homenaje a Maradona, siendo el ídolo máximo de la clase baja, vuelve a separar nuevamente a la sociedad en dos y a armar una grieta.