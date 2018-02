La reforma del ascenso y las fuentes laborales

En las últimas horas el Consejo Federal dio inicio a la nueva reestructuración del fútbol argentino y como primera medida eliminó los Federales B y C, cambiándolos por un torneo único regional amateur que agrupará a ambas categorías y al que se accederá directamente desde las ligas. Diferentes actores de la región analizaron con preocupación e incertidumbre los cambios a través de LM Neuquén.

“Muchos empezamos a buscar trabajo fuera del fútbol, porque las ligas no van a pagar lo mismo que en el federal, así que no va alcanzar con eso solo. Varios colegas están pensando en dejar el fútbol también”, expresó Alfredo Troncoso, actual delantero de Argentinos del Norte que juega el Federal C y con una amplia trayectoria en el fútbol de ascenso. “El torneo pierde incentivo ahora, porque lo único que te queda es poder ascender para ver si algún club de Federal A llama”, agregó el ex Deportivo Rincón.

El delantero cipoleño, Henry “Goldo” Sáez, quien viene de jugar en el Club Atlético Güemes de Santiago del Estero, habló sobre la sensación que les generó la reforma: “No se sabe cómo va a ser el torneo, qué va a pasar, qué nos depara el futuro. Estamos todos con una expectativa muy grande”.

Hernán Azaguate, volante de Centenario, fue otro de los que se refirió a los cambios en el fútbol del interior. “A mí como jugador no me favorece en nada. A partir del Federal B una sabía que era es un fútbol semi profesional donde los jugadores pueden vivir más o menos bien con esos sueldos. Ahora están dejando muchísimas familias sin trabajo y eso no está bueno”, manifestó y agregó: “Por ahí te da bronca porque a mí me ha tocado jugar Federal A y B y son torneos atractivos que están buenos. Son competitivos y de hecho se demuestra en la Copa Argentina que los del Federal A y B le dan pelea a los equipos de primera. Ojalá que no sea así”.

Los DT

“Tenía todo arreglado para dirigir a La Amistad en el Federal B y ahora no tengo laburo”, expresó en sintonía el técnico Diego “Coco” Landeiro, y amplió: “Es una vergüenza, están jugando con el trabajo de muchos”.

Por su parte, su colega de Lácar de San Martín, Pablo Muradián, también en el Federal C, se sumó a las críticas: “No estoy de acuerdo con la disolución de los federales. Eran instancias que motivaban a los clubes. El fútbol es un negocio muy grande y aparentemente lo quieren conservar unos pocos”. Y continuó: “Ellos dicen que se debilitan las Ligas cuando los equipos participan en los federales. Me parece que no es así, que cuando los clubes participan en torneos federales después vuelven con otro ritmo de juego con otro roce y otro aprendizaje. Esta fue nuestra primera vez en un federal y fue muy positivo. Para mi suman todos los torneos federales. Lo que no suma es que los equipos de la zona metropolitana jueguen un torneo aparte y los del interior otro y no se mezclen. Es una idea muy porteña y lo dice alguien que es de Buenos Aires”

Los presidentes de las ligas

Antonio D’Ángelo, titular de la Liga Confluencia, es uno de los dirigentes que sigue la línea del cambio y opinó: “Te digo ya que la mayoría de la opinión de los presidentes de las ligas es apoyar esto, aparte es un resolución del Comité Ejecutivo de AFA, no hay mucho que aprobar porque fue una decisión tomada”. También habló de las fuentes laborales de futbolistas: “El B no es profesional, es amateur, por eso no veo cuál es el problema de la fuente de trabajo, cuando realmente es un torneo amateur y no hay jugadores profesionales”.

Luis Sánchez, presidente de Lifune, expresó una posición diferente, en contra de la reforma. “La nueva gestión intentó diferenciarse de las anteriores y cuando tuvo la enorme posibilidad, como en este momento, de consultar sobre las reformas, hizo exactamente todo lo que venía haciendo la anterior. Se encerró en su mundo y sin esperar la reunión de la próxima semana, tomó la determinación de sacar ese despacho. Nosotros estamos claramente en defensa de la posición de nuestros clubes y de nuestros jugadores. No estamos a favor de la reforma”, expresó.

El 3 de marzo se reúnen los presidentes de las ligas patagónicas con los representantes del Consejo Federal en Puerto Madryn.

Más voces:

Nicolás Mondini dirigente y referente del fútbol en Deportivo Rincón:

“Creo que había que reacomodar los torneos federales para hacerlo más atractivos pero no borrando del mapa todo un torneo.

En la propuesta nueva hay muchas cosas que no se entienden. Primero no sabemos que vamos a hacer los clubes durante este año porque no tenemos competencias. Después al año siguiente nos vamos a juntar todos los equipos en un playoff de ida y vuelta. O sea que tenemos que contratar 20 jugadores para jugar dos partidos y si te va mal te quedaste afuera

Esperábamos que las cosas sean un poco más democráticas y más consultadas”

Néstor “Pitu” Castro entrenador de Don Bosco

“Los clubes del interior, está más que claro, que son los más perjudicados. No solo por no participar sino también por el crecimiento de los jugadores. Hay muchos valores que no van a tener la chances de ser vistos y eso es una lástima”

Henry Saez, cipoleño ex Club Atlético Güemes de Santiago del Estero

