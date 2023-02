La psicóloga que sugiere un protocolo para violencia en la matiné

"Justo estoy con un proyecto en redes de 'acompañamiento en la crianza'. Sucede que a esa edad los chicos necesitan incluso más acompañamiento que los niños pequeños pues no saben como moverse en la vida social. Esto que está pasando es un llamado de atención, marca como el contexto está acompañando al joven... Imagino que los que protagonizan esos episodios de violencia serán chicos que no deben poder contar con otras personas. Por lo general, están acostumbrados a manejarse muy solos, en tribu, en manada; al no tener esas miradas generacionales, la de los adultos, actúan mucho con el impulso...", reflexiona la experta.

Y, en ese mismo sentido, agrega: "El impulso necesita palabras, ver qué pasa con esos jóvenes. Es un trabajo que hay que hacer con los chicos. En la práctica sería algo así: 'Yo pienso: Me molesta la compañera porque me mira mal. Qué siento: Me siento mal, solo. Qué hago: La golpeo", ejemplifica con claridad el eventual razonamiento infantil.

Sobre el rol de los padres y las charlas que deben darse con sus hijos en medio de este delicado momento, comenta: "Básicamente a los jóvenes hay que enseñarle a cuidarse y cuidar al otro. No naturalizar esas prácticas de las peleas. Entendimiento, respeto, empatía en las personas. Si todo eso no está, el joven pierde de vista cómo poder ubicarse, dominado por salir, divertirse, tomar, seguir a la masa social".

image.png Gallosi aportó un enfoque por demás constructivo.

La famosa "edad difícil" que transitan quienes asisten a las matiné no es un tema menor para Gallosi. "Algo que también sabemos los profesionales es lo que implica el pasaje de niño a joven. Ya no quieren satisfacer todas sus necesidades en la familia, necesitan satisfacerlas en la sociedad. Entonces hay que intentar que se vuelquen a las actividades sociales, artísticas, los deportes, que contienen parte social y van de la mano con el entretenimiento", recomienda.

Destaca que "está bien" que el personal de seguridad en los recintos bailables dialogue con los pequeños más exaltados pero advierte que "si se siguen repitiendo esas conductas no estaría alcanzando".

Es allí cuando aconseja aplicar un protocolo porque "con aislarlo no se le da el tratamiento que se le tiene que dar. Podría hacerse un protocolo obligatorio previo a la matiné, donde los chicos hasta de manera digital contesten a qué van, qué esperan que suceda, de que hora hasta que hora estarán, cómo actuarían si dos chicos se pelean y al final explicarles 'si te provocan contás con personal especializado para contenerte y acompañarte, no te sientas triste ni solo".

Esa procedimiento, además, le brindaría a los niños la opción de contactarse vía chat con un psicólogo si sufre alguna situación traumática o de violencia en el recinto.

Por otra parte, la profesional no logró determinar si puede haber influencia o alguna relación con el caso de los rugbiers en esta racha de peleas en las matiné locales ya que "eso lo podés saber solo si se hace una investigación".

Y por último contó que recibe numerosas consultas de adolescentes que "sienten este quiebre generacional, que la familia no los entiende, los padres no tienen cosas resueltas y ellos no los quieren molestar, cuando plantean temas no coinciden las miradas. Lo idea es achicar esa brecha", redondeó la especialista.