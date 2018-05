“Los intendentes tiene la posibilidad de tomar esa plata o no. Puede haber municipios a los que no les interesa hacer obras, o que el intendente no quiera este gasto, son distintas realidades”, aseguró el gobernador Alberto Weretilneck. Sin embargo, defendió la operación y criticó a quienes dicen que el manejo de los fondos fue perjudicial para la provincia. “Depositamos 200 millones de dólares, y 100 millones de dólares en pesos. Los 200 millones lo depositamos a un dólar de 17 pesos, y hoy está en 23. Ganamos más de 1200 millones de pesos con los fondos depositados del Plan Castello”, resaltó el mandatario.

La Provincia ganó $1200 millones por la suba del dólar Aseguran que los fondos depositados por el Castello se vieron beneficiados. Weretilneck consideró que Nación debe explicar “ciertas decisiones”. Weretilneck apuntó a la oposición y afirmó: “Esto marca que no es ningún negocio ruinoso para la Provincia. Hemos tenido un buen resultado, y el Plan Castello se paga en 7 años”, lo que amortizaría el impacto de la cotización en las deudas por pagar.

En Viedma hay disputa por el plan

El intendente de Viedma, José Luis Foulkes, cuestionó a los concejales de la ciudad por no avalar la toma del crédito prevista en el Plan Castello. Aseguró que intentará revertir la decisión y aseguró que los legisladores utilizaron “lo que pasó durante la semana (por la suba del dólar y el pedido de un préstamo al FMI) para frenar el financiamiento”. Foulkes, precandidato a gobernador por Cambiemos, aseguró que los concejales están “apostando a que esto se pudra, nunca se puede hacer nada”.