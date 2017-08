Según le relató el joven de 20 años a Cutral Co Al Instante, caminaba de regreso a su casa junto a su bicicleta y dos mochilas cuando efectivos lo detuvieron para identificarlo.

Dijo que tenía las dos mochilas, en una tenía las cosas de la escuela y en la otra la ropa del trabajo y al parecer habían robado en una casa entonces un efectivo lo llamó para identificarlo.

"Me preguntaron que hacía por ahí y me ofrecí para que me revisen, uno me puso contra una persiana y me pateó para separarme las piernas. Le dije: 'Hey despacio’ y me dio una piña desde atrás”.

El joven contó que ese fue el primero de los golpes que recibió, dado que al intentar defenderse recibió cuatro golpes de puño más y una llave de asfixia. “Me ahorcó, yo me quedé sin aire y sentí que me moría. Me soltaron y caí seco al piso, ahí me esposaron", relató el estudiante.

Al tiempo que destacó que otros dos efectivos mediaron para protegerlo. Aseguró que arrojaron sus mochilas a un charco y que se estropearon. E indicó que permaneció durante cinco horas "con mucho frío y la ropa mojada en un calabozo" de la Comisaría 14 hasta que le permitieron salir luego de firmar el acta por la notificación de la causa.

A su casa recién llegó después de las tres de la madrugada y tras contárselo a sus compañeros y docentes fue se decidió a radicar la denuncia en la Comisaría 14, Asuntos Internos y Fiscalía.

“Ahora me da miedo salir a la calle, me temblaba el cuerpo, veo un patrullero y espero para pasar”, agregó.