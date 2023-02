La oferta de Provincia supera la paritaria docente de Nación

“Cuando ellos gobiernan, la gente pide un puesto de trabajo. Y cuando nosotros gobernamos, nos piden que no paguen ganancias los asalariados”, remarcó, y concluyó: “Nosotros en campaña no prometimos que iban a dejar de pagar ganancias, pero pudimos hacerlo. No lo prometimos, lo hicimos”.

Por su parte, Perczyk explicó, tras el encuentro que mantuvo con representantes de los gremios CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET, que “hemos acordado en la paritaria salarial docente un incremento para las y los maestros del 17,5% en marzo que llega al 33,5% en julio con revisión en mayo y julio”.

En Río Negro se propusieron subas mensuales superiores al 5,5 por ciento de enero a junio, alcanzando el mismo 33,5 por ciento de aumento, pero se trata de cuotas acumulativas por lo que el incremento efectivo es mayor.