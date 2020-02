Cruzando los puentes carreteros, un infractor de tránsito le tiene que pagar a la Municipalidad no menos de 298 pesos por día si su auto está secuestrado, más allá del acarreo del auto o la moto. La cifra incluso puede ser mayor si el propietario deja pasar el tiempo y no lo retira. Pasando los 60 días, se va a $310. En Cipolletti esto no ocurre, no se cobra la estadía de los autos secuestrados.