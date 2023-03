La Muni afirma que trabajó en el basural "con bastante compromiso"

El humo tóxico de los incendios de basura cubrió gran parte de la ciudad durante toda la semana y las críticas se multiplicaron. Las más graves incluyen a empleados y bomberos voluntarios. Los trabajadores de Servicios Públicos afectados al basural, dijeron sentirse solos y no tener las herramientas necesarias para trabajar. Por su parte, los bomberos no van al lugar y acusaron al Municipio de no controlar el ingreso, ni aplicar la forma de trabajo que sugirieron hace años para limitar los incendios.

"Servicios Públicos, desde el lunes estamos tratando de trabajar el foco inicial. El martes se trabajó hasta que no hubo luz y fuimos encontrando la mecánica para cortinar con tierra (para que no se extienda). El miércoles controlamos la situación en un 80%, pero por la noche hubo un nuevo incendio en otra playa operativa, que es el que provocó que la ciudad volviese a quedar bajo humo", dijo Aninao a LU19.

Incendio basural

Aninao reconoció que la situación "es crítica" y estimó que se repetirá en forma periódica mientras se continúe acumulando basura en un vertedero a cielo abierto. El funcionario resaltó que en la actual gestión de gobierno se logró encaminar la creación de un proyecto regional de manejo de residuos sólidos con otras ciudades del Alto Valle, pero cuestionó que no se asignen los fondos de un organismo de crédito internacional para ponerlo en marcha.

"No nos gusta sentirnos muy responsables del humo que invade la ciudad. tenemos que mejorar, seguramente, estamos reordenando las operaciones y cómo vamos a trabajar, pero la solución no es esa. No podemos concentrarnos en la emergencia. El ministerio de Ambiente de Nación tiene que trabajar para que se implemente el proyecto Girsu, que está aprobado para su financiamiento, pero en algún lado se trabó" y el dinero no llegó a los municipios.