La madre de Verdugo apuntó contra el Petón

Las declaraciones de Paula Rosales, la madre de Renzo Díaz, no cayeron nada bien a Victoria Molina, mamá de Alejandro Verdugo, el joven ejecutado en el barrio Anai Mapu en 2012. La mujer apuntó directamente contra el líder de los Petones y su madre: “Su hijo fue uno de los asesinos de mi niño”.

La vuelta del Petón al Mapu revivió una gran herida. Luego de que se relacionara la última balacera con una vendetta en su contra por el crimen de Verdugo, Rosales salió a desmentir que su hijo haya tenido algo que ver con ese hecho. Y esas palabras generaron una gran indignación en Victoria.

Con la voz entrecortada, aseguró que por respeto al dolor de una madre nunca salió a decir nada luego de que Díaz fuera baleado. “Yo sé lo que duele perder a un hijo y no se lo deseo a nadie, pero ella podría guardar silencio en vez de defender lo indefendible”.

Para que quede clara la supuesta participación de Díaz en el brutal asesinato de su hijo, Molina recordó que el Petón le pegó un ladrillazo en la cabeza y lo tiró de la moto. Junto con su hermano y otros más le empezaron a pegar y Daian “Cebolla” Vargas lo apuñaló 20 veces. Mi niño ya estaba en el suelo, inconsciente boca abajo, cuando Marcos Porfiri lo ejecutó de tres disparos”.

Victoria negó que exista la pandilla los Justicieros: “Los amigos de mi hijo no iniciaron ninguna banda para vengarlo”. A la hora de hablar sobre los sospechosos de balear a Díaz, afirmó haberlos visto en la iglesia pero puso en duda que hayan sido ellos. “Hay uno que tenía 12 años cuando murió Alejandro, no podría haber sido su amigo, y los otros dos eran conocidos del barrio pero no creo que ellos le hayan disparado. Podría haber sido cualquiera porque el Petón es un asesino y todos los vecinos le tienen bronca”, enfatizó.

Marco Porfiri, el único condenado por el crimen de Verdugo, volvió al Mapu. “Habiéndole dado 18 años de prisión, su condena no está firme. La Cámara Segunda en lo Criminal de Cipolletti se olvidó de que se le terminaba el procesamiento y los plazos de la preventiva. Por eso, va como si nada por la ciudad”, se quejó Victoria. Expresó que ya se lo ha cruzado su familia y que está preocupada porque nadie lo controla.

Sin embargo, subrayó que Porfiri no es el único asesino de su hijo que permanece libre. “El Petón Díaz y sus hermanos son unos asesinos y sus amigos son gente asesina, no entiendo cómo no están presos después de haber matado a varias personas”, remarcó. Señaló que en el juicio por el homicidio de su hijo el propio Díaz admitió haberle pegado un ladrillazo y apuntó contra la jueza Sonia Martin: “Pareciera que trabaja en conjunto con el resto de los delincuentes porque sobreseyó a todos los acusados y al único que condenó también lo dejó libre”.

Finalmente, pidió a los vecinos que no se olviden del crimen de su hijo y enfatizó que “él era un joven trabajador que se había podido comprar su moto, que andaba vestido bien y eso les molestaba”. Y reiteró: “Yo tengo el alma destrozada y me duele aún más que la madre de este delincuente hable mentiras”.