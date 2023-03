Sofía se había preparado con emoción y entusiasmo para empezar el Jardín, salita de 4, allí en el barrio Don Bosco. Sin embargo, "fue dos días porque empezó con los dolores y la picazón en las piernas, que se le ponen todas moradas y no se sabe que tiene y los médicos sugirieron que por ahora no vaya más", cuenta preocupada su mamá Carla.

Producto de ese extraño trastorno metabólico, que aún no tiene un diagnóstico concreto, la pequeña debe viajar el lunes próximo al Hospital Garrahan y su familia no dispone de los recursos para los traslados y la costosa estadía.

"Hace poco juntamos para un análisis que nos salió 170 mil pesos y ahora necesitamos ayuda porque no sé cuantos días vamos a estar en Buenos Aires. Ya la atendieron en el Hospital de Cipolletti y en Neuquén pero necesitan investigar más qué es lo que tiene. Le pican muchos sus piernas, le duelen y ahora se le ponen color morada", insistió sobre los síntomas que padece la hermosa niña.

image.png

Mientras esperan ansiosas el resultado de los estudios enviados a Alemania, la familia de Sofi (tiene un hermanito de 9 años, que se quedará al cuidado de su papá la semana próxima) decidió consultar en el prestigioso Hospital porteño, especializado en cuestiones pediátricas.

"Como acá no hay entidades que se dediquen a las enfermedades metabólicas, decidimos viajar a Buenos Aires y que la investiguen allá", amplió Carla -28 años-.

"Sofi es terrible, no hay foto que no haga una morisqueta, etc. Pero ahora la tiene mal esto, solo camina, le pican a cada rato muchos las piernas y a la noche se queja del dolor todo el tiempo", resume.

Si podés, ayudalas. Lo necesitan estas dos mujeres que la luchan en un momento complicado.

CBU: 0110197930019785601233

Alias: carla.mariana.saez