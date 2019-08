"El hecho cambia; no es lo mismo ir por alguien que arrastró y lesionó, que ir por alguien que arrastró, lesionó y raíz de eso provocó la muerte. Hay que probar todas estas cosas e intentar establecer nexos causales entre las lesiones y la muerte. Lo cierto es que a raíz de estos últimos sucesos nos entrevistamos con un veterinario y mañana lo haremos con otro. También hablamos con otra testigo más", detalló.

Entre las pruebas recolectadas, la fiscal indicó que cuentan con las declaraciones de testigos, veterinarios y las proteccionistas que intervinieron, además de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar donde Estelita fue arrastrada.

"La calificación legal va a ser un acto de crueldad animal, que es cuando una persona tortura o genera sufrimiento innecesario a un animal. Nos falta el tema de la muerte, es la última vuelta de rosca que queda; saber si murió a raíz de las lesiones. Estelita tuvo una falla hepática que -aparentemente- habría sido provocada por la sobremedicación por sus heridas. Hay que hablar con otro veterinario médico y esto nos tomará una o dos semanas como mucho", remarcó.

Por su parte, Guiñazú señaló que están avanzando "en tiempo y forma" y que el objetivo de la fiscalía es trabajar "con seriedad, como cualquier otro hecho".

Al respecto, comentó: "Es gravísimo, nunca habíamos tenido un caso de crueldad animal como este. Se está haciendo todo lo posible y es uno de los casos prioritarios de esta fiscalía. Entiendo la bronca de la gente, pero los procedimientos legales tienen otros tiempos. Se actuó muy rápido, pero la muerte de Estelita causó mucho sufrimiento", concluyó la fiscal.

El hecho

De acuerdo a la versión de la fiscalía, el 24 de mayo de 2019 un hombre arrastró a Estelita por casi diez cuadras por la Ruta 65 y algunos automovilistas que advirtieron la situación lo pararon. En estas circunstancias, el autor subió a la perrita galga al rodado y se fue, pero apareció abandonada en otro lugar. "Las pruebas indican que él u otra persona la ató al guardabarro", sentenció.

Estelita llegó de urgencia al veterinario con pérdida de músculo en una pata delantera, falta de piel en la parrilla costal hasta abajo de la panza y también algunas mamas. Las heridas fueron tan grandes que los primeros días no pudieron sacar todo el tejido muerto porque "eso significaba despellejarla".

El 4 de agosto, Estelita tuvo una falla hepática grave que le provocó la muerte.

El escrache de las proteccionistas

El domingo por la tarde, proteccionistas de la región decidieron escrachar con foto, nombre, número de teléfono y domicilio al hombre que arrastró a Estelita. A través de las redes sociales explicaron que no lo hicieron antes por pedido de la fiscalía, pero que se "morían de ganas" de hacerlo desde el momento en el que fue identificado.

"Ya no tenemos más ganas de esperar, va a pasando el tiempo y nos guste o no estamos protegiendo a un HDP. A Estelita la ató a su auto, la arrastró por más de diez cuadras y luego la abandonó. Aclaramos que la perra NO era de él. Esteli murió después de pelearla dos meses, la asesinó y él sigue la vida como si nada. No es justo para ella ni para quienes la cuidaron y toda la gente que colaboró que no se sepa quién lo hizo", expresaron.

