La inesperada decisión de Federico Bal tras separarse de su novia

En los primeros meses del año no caben dudas que uno de los grandes escándalos que sacudió el mundo de la farándula y el espectáculo fue la súper escandalosa separación de Federico Bal con Sofía Aldrey en términos para nada amistosos, donde se filtraron chats del actor con otras figuras del medio y que desataron un caos a su alrededor.

Recordemos que su ahora ex pareja le había revisado sus cuentas de redes sociales personales donde encontró conversaciones con otras mujeres como Estefi Berardi o Caludia Albertario, y aparentemente se descubrió infidelidades varias de Bal, lo que estalló la paciencia de la rubia.

Resulta que el artista de 33 años contó detalles de sus sentimientos actuales y dio un detalle muy curioso, cuando contó que decidió no volver a ponerse de novio porque no pude soportar los estándares de una relación monogámica.

_Nunca más en la vida__ la fuerte decisión de Fede Bal tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey - Google Chrome 2023-04-04 20-22-32.mp4 Federico Bal y su inquietante respuesta

En Carlos Paz fue interceptado por el notero del programa de América tras el cierre de Kinky Boots, a quien le contó que: “Soy el protagonista de los chats que se filtraron. Hay cosas que son mentiras y muchas que son verdad, por eso me separé, sino no estaría separado. Pero yo no tengo mucho más para aclarar”.

El periodista cambió el foco y le preguntó si pensaba en algún noviazgo para el futuro, a lo que Fede Bal inquietó a todo el mundo con su contundente reflexión: “Nunca más en la vida. Nunca más en la vida”, dijo en primera instancia, para luego completa la frase: “Una relación monogámica, no puedo, no me sale”.