La Gruta de San Cayetano en el lago Pellegrini

La vida no le dio tiempo para ver realizado su proyecto, Alberto falleció el 12 de mayo de 1985 y a fines del año 1988 “Pirucha” sintió el deseo de llevar esa obra a cabo: “fue entonces que, acompañada por el apoyo incondicional de toda mi familia, por mis hijos, mis hermanas, mis nietos y hermanos de Alberto, nos pusimos a trabajar por ello. Mi Misión era elegir la imagen, un amigo Don Cayetano Giacolla me mostró su Fe y en homenaje a mi esposo que fue un gran trabajador elegí a “San Cayetano”, Santo de la Providencia, de los trabajadores y de la Paz”, relata la mujer.

gruta san cayetano.jpg

Continúa Pirucha: “Al no saber si Chiche Surth había donado efectivamente las tierras, solicité a su esposa Norma Desorsi la donación que sin titubeos la cedió a la familia y actualmente las tierras son de la comunidad. Pedí ayuda eclesiástica y el Padre Asencio Fernández, que construía la capilla María de Nazareth, me dijo que se sentía viejo y cansado para tomar otro compromiso. Por eso hablé con el Padre Juan Maria Boujans quien recién llegaba de Francia, le pedí ayuda y aceptó y por el transcurso de 11 años estuvo siempre guiándonos en este camino hasta su regreso a su tierra natal. Me conecté con Marito Arónica y Alberto Paulela y de acuerdo con lo que les indiqué. confeccionaron un plano conteniendo una cruz muy alta en el Mirador con escalinatas de piedra que bajaban por ambos lados a un hueco en la montaña del mismo material donde colocaríamos el Santo. Lugar para que la gente pudiera orar, dejar flores y continuar su camino. Con el plano en mano visité a la Dra. Silvia Jañez, Intendente Municipal quien me ofreció su ayuda. La gente se mostró entusiasmada con el proyecto y con el Padre Juan María y Marito programamos una reunión que realizamos en mi casa, el 19 de octubre de 1989 se llevó a cabo, donde asistieron amigos de Alberto, familiares y devotos del Santo, fue una hermosa reunión y todos los presentes sentimos la convicción de que la Gruta en el Mirador era una realidad”.

Pirucha cuenta que muchas personas quisieron participar de tamaño evento al punto que el Doctor Trivellini y Sra. donaron una imagen del Santo en cerámicos y propusieron hacer una misa en el lugar el 7 de noviembre de 1989. También enviaron cartas a distintas empresas e instituciones pidiendo colaboración y formaron una comisión que estaba integrada por:

Presidente: Padre Juan Maria Boujans . Vicepresidente : Yolanda Lledó de Quijano. Secretaria : Nilda de Trivellini. Prosecretaria : Susana Krackaviak de Torena, Tesorera : Rossana de Giacolla. Pro tesorera Ada Carmona. Primer Vocal : Pablo Poles. Segundo Vocal : Ethel Del Rio. Vocales, Onésima Mon, Cayetano Giacolla , Elsa Lombardi , Eduardo Serra , Gracia LLed,Gloria de Ocampo, Edith Abarzua.

Esta comisión, entre otras funciones, les permitió ingresar a Indupa y solicitar piedra. Gracias el Sr. Eduardo Serra que colocó las máquinas para hacer el hueco en la montaña, el 7 de enero de 1990 se colocó la Piedra Fundamental y bajo la dirección del Sr Pablo Poles, ad honorem, comenzaron las obras.

El 7 de cada mes continuaron las misas.

7 de enero Bendición de los frutos de la tierra

7 de febrero Bendición del aguas y elementos de trabajo de los pescadores

El Padre Boujans viajó a Buenos Aires a buscar escultor para el Santo, finalmente la obra la hizo un escultor de Liniers y llegó el 20 de junio del mismo año.

Para pagarlo se colocaron alcancías en innumerables negocios de la ciudad. “Las incansables señoras del grupo trabajamos para pagar a los obreros y se hicieron famosos los Pastelitos de San Cayetano hacíamos hasta 200 docenas, que luego salíamos a vender; la comunidad siempre apoyó y colaboró, trabajábamos con alegría. También tuvimos buenas donaciones de piedra y materiales para la construcción”.

“Los medios de comunicación desde el comienzo siempre fueron nuestros aliados para hacer conocer lo que sería la Gruta, radiales, escritos, televisivos todos sin distinciones difundieron nuestro trabajo en todo nuestro país y países limítrofes. Nuestro sincero agradecimiento a Canal 7 de Neuquén Sr, Capossolli y demás integrantes, Canal 10 de Gral. Roca ; Sr. Agustín Orejas , Gustavo Waldman , Diarios Rio Negro, al doctor Julio Rajneri . Diario la Mañana, diario Alternativa, Daniel Rodríguez y Eduardo Morgentaler. Programa el Puente, diarios Ecos del Valle, el Sr Edgar Acuña, locutores y periodistas, Radio Cinco Saltos de Arturo Vera. Radio Satélite, Sr Ferri, Sr Mariano Martin, Sra. Vicki Arrieta y Arturo López Arrieta, radio Sol de Roberto León, Radio LU19 Sr. Omar Fuentes y José Luis D’atri de Cipolletti; radio Sayhueque de Centenario, Sr Ariel Rolon . Sr Adrián Rebolledo y Sr. Pablo Patkan. Sr. Alejandro González, Sr. Rubén Retamal, y muchos otros que quedan representados en todos ellos”.

casamiento pirucha.jpg

En la Primera Misa después de la inauguración Pirucha agradeció diciendo “cómo no alabarte y bendecirte Señor si yo te pedí que ilumines el camino y tú qué sabes ver en lo más profundo de los corazones me colocaste gente de tanto valor, que saben ser reyes y plebeyos, reinas y cenicientas, con un espíritu de entrega total; cómo no alabarte y bendecirte Señor por el resto de mis días”.

“La construcción avanzaba y llegó el primer 7 de agosto. Llevamos el santo y lo trajimos de vuelta; había estado en la Parroquia Madre de Dios en Villa Margarita y a su regreso quedó en la Capilla de Nuestra Señora de América.

Para los murales de enfrente se hizo un concurso de dibujo con el Área de Cultura de la Municipalidad; el Mural del Lago lo ganó la Sra. Carmen Qrtiz de Cozma ; el Mural de los inmigrantes lo ganó Carlos Carrasco y fue llevado a la cerámica por la Profesora Margarita Barcia de Subira.

Finalizada la construcción, dimos gracias a Dios, y a Alberto y Ferrucho Pacher por la donación de la cascada, a Rubén Nadalin por la Reja del Santo, a Chiqui Marccuci por la mano de obra de las rejas de salida de la Gruta, a Boris KoCina por la Cruz del Mirador y a toda la comunidad porque el que no pudo colocar una moneda, ayudó con la Oración, que nadie se sienta ofendido cuando doy nombres en ellos están todos representados.

El 7 de abril de 1991 entró San Cayetano a su hogar: La gruta. Traía como único equipaje ese Niño Dios que la Virgen María Auxiliadora le entregó antes de iniciar su primera misa de Navidad, ya ordenado sacerdote. Él lo sintió vivo en sus brazos, y así, nos lo entrega para cada uno de nosotros.

Ese año, el Padre Boujans viajó a Francia por 3 meses e hizo responsables de las celebraciones a Pirucha y demás fieles. Haber construido la Gruta no implicaba estar al frente, pero “Dios tiene sus proyectos para cada persona”. “Hicimos el Primer pesebre, era tan pequeño y fue anunciado por Canal 7 de Neuquén. También hicimos un árbol de navidad. Hacer un Cristo de 15 a 20 mts. de altura una columna a cada lado de la entrada a la Gruta y arriba un ángel de cada lado con iluminación porque me apasionan los ángeles que en el Lago, la Virgen Stella Maris tenga una Capilla para que la gente pueda orar desde la ermita María Auxiliadora hasta el Arroyon.

san cayetano.jpg

“En el Año 1993 llevamos adelante dos ambiciosos proyectos, llevar la energía eléctrica y forestar. La electricidad llegaba al Lago desde Contralmirante Cordero y quedaba muy lejos hasta llegar a la Gruta entonces nos pusimos a trabajar. Charlie Diaz nos ayudó, siempre tuvimos el apoyo de la comunidad, compramos 24 postes en Calf Neuquén para traer la energía eléctrica. El mismo año llevamos a cabo otro proyecto de Alberto, forestar el camino, la persona que comprara la planta, tenía que hacer el pozo, identificarla con el nombre y comprometerse a regarla. Nuestro eslogan era “Forestar los alrededores de nuestra ciudad, que sean agradables al turista, dar protección al peregrino e incentivar en nuestros niños el amor a la naturaleza, es compromiso de todos”. “La herencia de un aire puro es el mejor complemento a la cultura de nuestros hijos”. “Hoy planté un árbol, te invito a imitarme y visitar la gruta de San Cayetano”, decían los carteles, anuncios y a través del boca en boca.

En el año 1994, creada la Diócesis del Alto Valle, llega el 7 de agosto el Primer Obispo José Pedro Pozzi, quien después fuera sucedido por el Monseñor Néstor Navarro y Monseñor Marcelo Cuenca . Todos los sacerdotes pasaron por el Altar de la Gruta con peregrinaciones Multitudinarias que recibía Silvia Villegas, los Párrocos Juan María Bonjaus, Juan José Dondo , Marcelo Iglesias, Carlos Benavidez, Juan José Hansen

“En el año 1996 alguien dejo una revista Salesiana en la Gruta, un escrito de San Juan Bosco decía ‘cuando tengas un problema invoca a María Auxiliadora ella nunca te va a fallar , por Gracia de Dios esa revista llegó a un familiar muy cercano que pasaba un momento fuerte de angustia y le cambió la vida. Íbamos a Stefanelli a las Misas y un día pedí consejo al padre Juan Dondo teniendo tantas barditas que podíamos hacer una ermita a la Virgen, le gustó la idea así que formamos un grupo, buscamos lugar y solicitamos las tierras que nos cedió el Sr Mario Castiglioni y se construyó la Ermita.

“Ese mismo año iniciamos las procesiones Náuticas para rescatar la imagen de la Virgen Stella Maris patrona del Agua, de Prefectura y de los pescadores. Nos conectamos con Celinda Oses y Roque Vázquez con más de 24 años pescando en el Lago y ellos pusieron la lancha y se partió desde el muelle cedido por la familia de Juan Moll . Carlos Zuliani hizo los arcos poco tiempo antes de salir y fue una hermosa procesión, hasta vinieron jefes de la prefectura Naval de Neuquén”, recuerda Pirucha.

En el Día de la Mujer, la Comisión presentó a María Luisa Sepúlveda, Norma de Surh y Alicia Aqueveque como ejemplos de grandes mujeres solidarias. En mi nombre, la Comisión fue mencionada por el Club de Leones, la Municipalidad de Cinco Saltos, la Comisión de la Fiesta de la Fruticultura, la Secretaría de Bienestar Social y la Delegación del Ministerio de Familia. “Recibí con orgullo ese reconocimiento porque es también un reconocimiento a la Comisión y a la Comunidad. Por eso resalta la Comisión San Cayetano, porque hay un pueblo que nos apoya. Ellos nos brindan amor en las ofrendas para los humildes que entregamos. Lo mismo sucede con San Cayetano. Él escucha los pedidos y angustias de todos nosotros y los transmite a Jesús y es Dios quien concede y hace realidad todas las peticiones y recibe los agradecimientos. Las personas solo somos nexos”, enfatiza Pirucha.

Yolanda Elvira Lledó “Piru” falleció el 11 de noviembre de 2020, en el año de la última pandemia, pero su legado sigue de la mano de su familia y un pequeño grupo que forma la comisión “San Cayetano”. Hoy se necesita gente que quiera integrarla y con ganas de trabajar como lo hicieron estos valientes e incansables mujeres y hombres. Homenajeamos a Pirucha, su esposo Alberto y toda la comunidad de Cinco Saltos para llevar y mantener tan loable misión: coordinar y organizar las peregrinaciones que mantienen viva la fe de los cristianos.