La grave acusación de Tartu contra Matías Camisani, el ex de Dolores Barreiro

Según Descalzi, Camisani se iba dos veces por año a la India y "cuando le preguntaban a Dolores dónde estaba, decía ‘está de viaje de vuelta’. A ella le molestaba que cuando volvía, Matías traía ideas de cambiar de vida”. Y aseguró que a la modelo no le gustaba nada "la etapa hippie" que está atravesando su ex marido.

La grave acusasión de tartu contra Matías Camisani, el ex de Dolores Barreiro.mp4 En A la Tarde Tartu lanzó una dura acusación contra Matías Camisani, el ex marido de Dolores Barreriro.

El conflicto habría empezado con la negativa de Matías de acompañar a Dolores en sus emprendimientos textiles porque quería centrarse en "la música, el yo interior… Y de hecho, muchas de las discusiones tuvieron que ver con la poca ambición a progresar materialmente, a construir patrimonio, a tener una marca mejor, y eso fue erosionando la relación al punto de que hoy no tienen ningún tipo de conversación”, relató Descalzi.

En el panel hubo algunas voces que intentaron defender el modo de vida de Camisani, aduciendo que en cada viaje traía algo de ropa hindú que luego Dolores se encargaba de vender. Entonces Tartu se puso picante.

“Pero Descalzi, lo estás describiendo como si fuera un planero cheto. O sea, no le gusta laburar a Matías. No laburó nunca, entonces ahora nos cuentan que se metió en un bazaar hindú y agarró ropa y se la trajo. Eso no es laburar”, remató Tartu con su acidez característica, para luego enfatizar en que no le puede haber agarrado la etapa hippie ahora porque "tiene 50 años".