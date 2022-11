La gran Tevez: crack argentino se trabó con el inglés en vivo y hubo risas

Uno de los integrantes de la selección argentina que brindó declaraciones ayer fue el defensor Lisandro Martínez. En la previa del partido que este miércoles la Selección Argentina afrontará ante Polonia por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, habló con los medios desde el IBC de Doha. Y en el final dejó una linda perlita...

El defensor de Manchester United primero se refirió a la fortaleza de la Selección Argentina y dejó una reflexión sobre la derrota ante Arabia: "Es cuando más se aprende porque hay cosas que capaz con el triunfo no se ven. El grupo está más fortalecido, está más preparado. Uno cuando está en la Selección vive todo".

El defensor remarcó lo difícil que son los partidos en Qatar a diferencia de otros torneos y aseguró que aún no llegaron a su mejor funcionamiento como equipo: "No se puede comparar con un partido con Mundial, ya sea Copa América o la Finalissima. Los partidos son muy cerrados y estamos en búsqueda de poder dar muchísimo más. Todavía no llegamos a lo que hemos hecho".