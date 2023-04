"La gente de Cipo me motiva, dan ganas de trabar con la cabeza"

De local Cipo se hace fuerte con su gente y de visitante aún le cuesta. Mañana vuelve a jugar en casa -ante Santamarina a las 16-, condición en la que ganó los dos que jugó y el dato ilusiona. Laureano Doello se refiere a esa situación y admite que “jugar en casa nos da un plus a todos, más allá de que siempre salimos a jugar de igual a igual en todas las canchas”.

“Me refleja mucho la localía, la gente me motiva demasiado, tanto que me dan ganas de ir a trabar con la cabeza”, confiesa endulzando los oídos de los hinchas.

Si bien el torneo recién comienza, preocupa la magra cosecha de visitante por más que en la tabla están todos apretados. Fecha tras fecha nadie saca mayor diferencia y eso aliviana el peso de una derrota.

“La sensación con el correr de los partidos es de pelear arriba, tenemos un buen plantel con ganas, joven y con mucho compañerismo, queremos estar siempre arriba”, dice quien llegó al Albinegro proveniente de Guaraní Antonio Franco de Posadas. Previamente disputó varios partidos en Juventud Unida, institución de su ciudad natal.

“Conocía el club, pero no sabía que era una institución tan grande. Me encontré con muchos deportes más allá del futbol. La gente y esa grandeza te motivan. Hoy por hoy veo que Cipo no está para un Federal A, está para algo más y eso estamos buscando”, afirma.

Contento con su nuevo destino, agrega: “Cipo me sorprende, la ciudad es muy linda, tranquila, similar a Gualeguaychú y eso hace que no extrañe tanto. Por suerte llegó mi familia también”.

El Capataz afrontará mañana su quinto partido en el certamen y Laureano Doello se encamina para ser titular nuevamente: “Recién arranca el campeonato pero no vamos a aflojar. Vamos a jugar a no regalar nada en ningún partido”, concluye.