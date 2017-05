Agregaron que los estudios de autopsia revelaron que el hombre falleció producto de las heridas sufridas por un impacto de bala en la zona del tórax.

Afirmaron que si bien todavía no se han descartado hipótesis de investigación, no se han observado elementos faltantes en la vivienda, por lo que el móvil del crimen no sería el de un robo.

Ayer se recibieron declaraciones testimoniales a familiares y vecinos de la víctima, así como también se trabajó en el lugar del crimen recabando evidencias científicas que oportunamente serán objeto de pericias.

Además, se procedió al análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en cercanías de la casa de la víctima sobre la calle González Larrosa al 1200.