La fiscalía asegura que los Montecino no van a zafar

Ante la polémica generada por el reclamo de los defensores en relación a la no incorporación como prueba de los videos de las ruedas de reconocimiento, la fiscalía encabezada por Guillermo Merlo salió con los tapones de punta y recordó que los involucrados fueron señalados por las víctimas durante las audiencias del juicio oral que se desarrolla en el edificio judicial de España y Urquiza. De esta forma, los elementos incriminatorios no pierden peso y los seis hombres que están imputados por la venta de autos rotos y con pedidos de secuestro no zafarían de una declaración de culpabilidad.