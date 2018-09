La Feria Le Chic, bajo la lupa de los comerciantes

Aseguran que venden productos industriales, algo que no pueden.

El comercio establecido no quiere saber nada con las ferias en las que se comercialicen productos industriales y, en particular, tiene en la mira a la Feria Le Chic, que funciona en el centro comercial de la ex bodega Flor del Prado. Por eso solicitaron controles exhaustivos para su actividad y que caiga todo el rigor de la ley sobre sus promotores, sobre quienes les facilitan el espacio y sobre los feriantes.