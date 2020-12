La feria de diseño y gastronomía Le Chic fue un éxito

El evento, que ya es reconocido en todo el Alto Valle, se llevó a cabo el domingo desde las 17.30 hasta las 21.31 en el centro comercial de la ex Bodega Flor del Prado, ubicado sobre las calles Mariano Moreno y San Luis. Se trató de una edición especial de fin de año que tuvo como objetivo celebrar el reencuentro de las emprendedoras.

En el evento estuvieron presentes más de 24 emprendimientos, los cuales fueron ubicados tanto en el interior como en el exterior de manera estratégica para mantener la distancia entre cada uno. Algunos de ellos, y que ya son parte del equipo Le Chic, fueron Dulce Victoria, By Sara, Que Chula, Espacio Blendy, Lupitas Lengerie, Estilo Sur, Venecia, Cecilia Scotti, Pattauf, Manja mallas, entre otras.

Le Chic Antonio Spagnuolo

Los emprendimientos ofrecieron todo tipo de productos de indumentaria, diseño, decoración y gastronomía.

También contaron con la presencia del patio cervecero Sirocco y la cervecería Kürüf. En tanto, la música estuvo a cargo de los hermanos Jorgelina y Didi guarnieri Argat, quienes deleitaron los oídos y el alma de los vecinos. Como si fuera poco, las chicas de Aleka Deco presentaron todos los productos de la edición limitada de vajilla de Martín Villalba y algunos de los excepcionales artículos.

En cuanto a los protocolos sanitarios, se cumplieron al pie de la letra sin excepción para resguardar la salud de todos los vecinos. Los accesos de ingreso y egreso al predio estuvieron marcados, el uso de barbijo y/o tapaboca fue obligatorio, al igual que el control de temperatura y la aplicación frecuente de alcohol en gel.

Le chic

En el salón no estuvo permitido consumir alimentos, por lo que la pastelería funcionó con el sistema take away para disfrutar afuera del edificio o en casa. En tanto, los stands contaron con espacios mucho más grandes para poder respetar el distanciamiento y la capacidad del salón fue del 50 por ciento.