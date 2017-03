La histórica lucha de los alumnos y docentes de la Escuela de Folklore de Cipolletti finalmente dio el resultado esperado y los egresados serán reconocidos como profesores y estarán habilitados a dar clases en cualquier escuela de la provincia.

Las cátedras en la histórica escuela folclórica tenían la exigencia necesaria para formar a los profesores, pero como la currícula no formaba parte de ningún convenio, los títulos no tenían validez oficial. Si bien el establecimiento funciona como un centro de esparcimiento para los amantes de las danzas típicas, muchos de los inscriptos se vuelcan finalmente a la carrera de maestro en Danzas Nativas y Materias Complementarias, que hasta ayer no tenía el reconocimiento oficial.

“Es un momento histórico porque se pone en valor el trabajo de la escuela y el esfuerzo de los alumnos que cursaron la carrera. Fue un gran trabajo para llegar a esto”. Ariel Ávalos Secretario de Cultura de Río Negro

Finalmente, después de muchos años de gestiones se firmó el convenio entre el secretario de Cultura, Ariel Ávalos, y la directora de Planeamiento, Educación Superior y Formación, María de las Mercedes Jara Tracchia, para que el título sea reconocido por Educación.

“Ahora el título es oficial y pueden dar clases en cualquier primaria o secundaria de la provincia, con lo que estamos jerarquizando la institución. Para nosotros es un día histórico porque ha sido una lucha muy grande, de los profesores y de los alumnos de la escuela. Y por suerte llegamos a este día”, manifestó Ávalos.