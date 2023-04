La discusión pendiente entre el gobierno provincial y Unter

El gremio docente Unter realizó 16 días de paro en los primeros dos meses del ciclo lectivo y, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, el gobierno rionegrino hizo efectivo el descuento de días no trabajados. La mayoría de los días de huelga aún no se descontaron y habrá una nueva discusión entre las partes.

La gobernadora Arabela Carreras ratificó que no se pagarán los días no trabajados, pero deslizó que no todas las huelgas tendrían un castigo económico para los docentes. Durante la gestión de la mandataria, el Gobierno pagó la mayoría de los días de huelga docente, pese al anuncio de descuentos, por lo que es un camino posible para que no se reactive el conflicto.