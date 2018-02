La designación de la nueva tesorera genera divisiones

Según la normativa local, el titular de la Tesorería debe ser designado por el jefe comunal pero debe ser confirmado por el Concejo Deliberante. Por tal motivo, el Ejecutivo cipoleño ya solicitó a las autoridades del CD que convoquen a una sesión extraordinaria para aprobar el nombramiento.

La sesión se concretaría la próxima semana y allí los concejales podrán evaluar la trayectoria e idoneidad de la postulante del Gobierno. Por lo pronto, la opositora María Eugenia Villarroel Sánchez manifestó que el expediente que le enviaron no contiene las referencias ni el currículum de Masramón.

La concejal confirmó que hay versiones circulantes de que la candidata no sería de Cipolletti pero dijo que no lo puede asegurar de ningún modo porque no cuenta con más antecedentes.

Sí adelantó que votará en contra porque consideró que el Municipio debería hacer un concurso para ocupar el cargo y dar oportunidad al personal de carrera de la comuna que, aunque no tenga título profesional, tras muchos años de trabajo tienen la capacidad para ocupar la Tesorería y otros cargos de conducción. De hecho, Dotzel no tenía título y venía ejerciendo hacía cuatro años, hasta su actual dimisión.

Por otro parte, en la Carta Orgánica no se fija ser profesional como requisito para ser tesorero. Únicamente se plantea como condición tener como mínimo 30 años.

Villarroel Sánchez reconoció que Tortoriello tiene la potestad para nombrar al tesorero municipal pero lamentó que la incorporación de personas ajenas a la comuna y hasta a la ciudad, como en el caso del secretario de Servicios Públicos Guillermo Fernández, involucre por lo general remuneraciones que están muy por encima de la que pueden tener los empleados que luego de muchos años en la Municipalidad han podido subrogar o conseguir una categoría alta y que además se quedan sin ocupar puestos de mayor responsabilidad.

La sesión extraordinaria fue solicitada por el Ejecutivo. La actual responsable de la Tesorería renunció a su cargo. Su mandato vencía a fin de año.

Selección de colaboradores

De raíz neuquina

La contadora pública Valeria Masramón ha desarrollado labores profesionales en la vecina provincia de Neuquén. Según trascendió, proviene de Zapala y ha tenido incluso un estudio contable propio.

Despidos e incorporaciones

La edil Villarroel Sánchez llamó la atención sobre la incorporación de funcionarios sin carrera ni conocimiento del Municipio, a la vez que sigue adelante con los despidos de trabajadores en ocasiones con muchos años de antigüedad. Lo paradójico es que también se toman más empleados para distintas áreas, lo que sería a favor de “amigos, parientes y gente de confianza”.