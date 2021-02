"La carne es la misma", dijo un supermercadista de la región

Ante la polémica por la calidad de los diferentes cortes de carne con precios populares que lanzó Nación, el gerente de La Anónima en Río Negro y Neuquén, Eduardo Del Prete, aseguró que no tuvieron problemas con la venta, ni quejas, y que la calidad es la misma "todos los días".

Es que diferentes personas de distintos puntos del país mostraron el malestar mediante sus redes sociales, ya que en muchos casos se mostraban bandejas con una gran proporción de grasa. Si bien desde el Gobierno nacional salieron a aclarar que "el acuerdo firmado con los frigoríficos garantizaba calidad en los cortes, y además, en caso de que se incumpla el mismo, los usuarios pueden hacer una denuncia" , en la región "no hubo ese problema".

A su vez, el gerente aseguró que en las casi 60 sucursales que tiene La Anónima en las provincias de Río Negro y Neuquén "no hubo problemas" con la promoción. "Arrancó este miércoles y fue una venta normal, no se juntó mucha gente y se vendió bien esa carne y al ser una medida extendida en el tiempo, la gente no llevó de más para estoquearse sino que compró lo que consume habitualmente", explicó.

Y relacionó este programa con Precios Cuidados: "La carne es un acuerdo más. Se pone el producto a la venta y los clientes compran. No hay nada más detrás, está señalizado con el precio y con un identificativo".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación -que lidera Matías Kulfas-, aseguraron: “El acuerdo de precios para la carne se hizo con un grupo de frigoríficos que trabaja con carne de novillo de primera calidad. Es la misma que habitualmente provee a los supermercados, y vamos a fiscalizar no solo para que se cumpla el precio sino también la calidad de los productos”.

Además, indicaron: “Por las fiscalizaciones que hicimos y las imágenes que nos enviaron desde supermercados de distintos puntos del país, los cortes que se ofrecieron eran de buena calidad. Si en algún caso no se está cumpliendo con eso, nos pueden informar la sucursal para poder enviar un inspector de la Secretaría de Comercio”.