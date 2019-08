“No saben cómo sufrí en esa época, como no soy del palo me moría”, comenzó diciendo la intérprete en el ciclo chimentero, y agregó: “Era tan horrible lo que me decían...”. En un momento de la entrevista, uno de los panelistas indagó: “¿Pero qué te decían?”. Enseguida, la cantante de “La pollera amarilla” comenzó a enumerar: “Empanada de esto, negra villera, sucia, patasucia, ladrona, gorda cerda”.