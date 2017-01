La banda de los entierros no perdona a nadie

La banda de los entierros volvió a atacar otra vez en el cementerio de Cipolletti. Se trata de un grupo de jóvenes delincuentes, integrado por más de un menor de edad, que esperan la llegada de cortejos fúnebres y cuando ya están todos adentro, llorando al ser querido que acaba de partir, rompen los vidrios de los autos y arrasan con todo lo que hay en el interior.

Ayer, mientras sepultaban a un hombre, tres autos que habían llegado con el cortejo fúnebre sufrieron la rotura de vidrios y el robo de elementos de valor. El hecho ocurrió alrededor de las 16:40. Una de las víctimas fue la propia hija del fallecido.

En uno de los casos se llevaron una mochila con varios teléfonos celulares, una notebook y hasta los documentos del muerto. De otro de los autos se llevaron un celular y jugadas del Loto y el Telekino, por lo que el valor del botín podría multiplicarse varias veces dependiendo de la suerte que tengan los cacos. Mientras que del tercero de los autos violentados se robaron el estéreo.

El año pasado, esta modalidad delictiva ya había sido alertada por LM Cipolletti, tras lo cual los casos se redujeron y hubo una mayor presencia policial. Sin embargo, meses después la situación empeoró.

Los delincuentes no se caracterizan por tener atenuantes ante el dolor ajeno, por lo que no es de extrañar que no tengan miramientos con personas embargadas por el dolor de ver partir a un ser querido.

Lo preocupante es la reiteración de hechos similares en el cementerio, donde no sólo roban los vehículos de las personas que se acercan a los entierros, sino a cualquiera que vaya a dejar unas flores o a saludar a un difunto. En el interior de la necrópolis las víctimas preferidas son las mujeres solas, aunque también atacan tumbas y nichos.

Ante la renovación de las jefaturas policiales, la Comisaría 24ª tendrá el desafío en este 2017 de afrontar la cuota pendiente del cementerio, donde la presencia de uniformados es más que deficiente.

