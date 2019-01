En diálogo con LM Cipolletti, la joven contó que discutió con el personal de seguridad sobre su expulsión, y qué cuestionó que la saquen a ella y a las otras chicas no.

“No conseguía taxi afuera del lugar y comencé a caminar. A la vuelta, en la esquina de Irigoyen y Villegas, me cruce a las dos chicas de vuelta. La amiga me vino a molestar, me empujó y empezamos a pelear. Nos caímos al piso, y la otra chica se sacó el zapato y me empezó a pegar con la punta. Me lastimó la cabeza y el ojo. Empecé a perder mucha sangre, y creo que eso las hizo asustar porque se fueron corriendo. Yo quedé golpeada y nadie me ayudó”, relató la joven del barrio Arévalo.

Toda ensangrentada, volvió caminando hasta su casa y su marido la acompaño hasta el hospital donde recibió atención médica. Hoy por la tarde se acercará a la Comisaría Cuarta a radicar la denuncia policial. Además, aseguró que no conocía a las agresoras.