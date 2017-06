La arrastró de los pelos por pedirle que le diera el hijo

La víctima fue una mamá cipoleña que fue golpeada por su ex pareja.

Gustavo Arroyo

arroyog@lmneuquen.com.ar

Mientras miles de mujeres de Cipolletti y la región salieron ayer a las calles en el marco de la convocatoria #NiUnaMenos, los hechos de violencia se siguen reiterando, principalmente en el ámbito familiar. Ayer, por ejemplo, trascendió que una mamá fue brutalmente golpeada y arrastrada de los pelos por su ex pareja durante un incidente ocurrido en el barrio Hidronor. En tanto, la fiscalía local busca avanzar con dos causas también marcadas por el horror: un joven que atemorizaba con un martillo a su ex novia y un hombre que dejó irreconocible a su ex concubina por puñetazos en el rostro.