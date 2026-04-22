Juzgan a un policía acusado de abusar de una agente administrativa de su misma comisaría

El dabate se inició en Viedma. Acusan a un Oficial Inspector de obligar a la mujer a tocar sus genitales. La Fiscalía pide declararlo culpable. La próxima semana se sabrá el veredicto.

El Oficial de la policía acusado de abuso se desempeñaba en la Comisaría 34 de Viedma, donde habría obligado a la víctima a tocarle sus genitales.

Un Oficial de la policía rionegrina está siendo juzgado por el abuso sexual de una compañera que se desempeñaba en su misma comisaría.

Este martes se inició el debate oral y público en los tribunales de Viedma por el delito de abuso sexual simple agravado.

La jornada comenzó a las 8 de la mañana con los alegatos de apertura y se extendió hasta pasadas las 13, momentos en que la Fiscalía pidió al tribunal que se lo declare culpable al acusado, y lo fundamentó por las pruebas que acreditó esa condición.

Los hechos enrostrados habrían ocurrido el 4 de julio de 2024 en la Comisaría 34, ubicada en inmediaciones de los barrios América y 20 de Junio de la capital provincial, donde el acusado, Oficial Inspector, habría abusado de una agente administrativa en el interior de la oficina de Asuntos Internos.

Juicio policía abuso

En esta primera jornada de debate siete personas fueron convocadas a atestiguar en relación a los hechos planteados. Luego de escuchar los testimonios, la Fiscalía aseveró que el hombre efectivamente le "había tomado la mano a la víctima obligándola a tocar sus genitales por encima de la ropa mientras realizaba una expresión de connotación sexual".

Encuadró el hecho en el delito de "abuso sexual simple agravado" por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad en ocasión de sus funciones.

La relevancia del testimonio de la mujer

En su alegato de clausura, la fiscal afirmó que los hechos ocurrieron en el lugar, la fecha y el contexto mencionado y, especialmente, que se acreditó un aprovechamiento de la superioridad jerárquica por parte del imputado.

En ese sentido, se valoró la declaración de la víctima a la que calificó como "clara y consistente, sin contradicciones en sus aspectos centrales, y en concordancia con los testimonios de otras personas de su entorno laboral y familiar".

Destacó además que el hecho había ocurrido en un ámbito reservado, propio de un área institucional que requiere confidencialidad, lo cual explica la ausencia de testigos presenciales.

Entre los testimonios, destacó especialmente el de la suegra de la víctima quien refirió un cambio en el comportamiento de la denunciante luego del hecho. También valoró la declaración de una superior jerárquica, quien indicó que tomó conocimiento de la situación en el marco de otra denuncia contra el mismo imputado y promovió la intervención del gabinete psicosocial.

Tribunales Viedma .jpg Un hombre de Sierra Grande es juzgado en Viedma por el abuso sexual de una adolescente a quien albergaba en su casa a través de un programa solidario estatal. Archivo

En relación con la prueba pericial, el psicólogo del Cuerpo Médico Forense expuso conclusiones vinculadas a la presencia de indicadores compatibles con estrés postraumático, señalando además que no se detectaron elementos de simulación ni interferencias que afectaran la espontaneidad del relato. También descartó la existencia de consentimiento, en función del contexto de subordinación jerárquica.

Se declaró inocente

El abogado defensor del imputado, en tanto solicitó su absolución al considerar que no se alcanzó el grado de certeza requerido para acreditar la materialidad del hecho. Argumentó la existencia de hipótesis alternativas y planteó la presencia de una duda razonable. Asimismo, hizo referencia a las condiciones personales y laborales del imputado, y cuestionó la consistencia del relato de la denunciante. El imputado declaró en dos oportunidades, manifestando su inocencia.

Finalizada la etapa de alegatos, el tribunal dio por clausurado el debate. La lectura del veredicto se realizará el próximo 28 de abril.