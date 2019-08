Jubilado zafó de ir a la cárcel por tráfico por la fuga de su cómplice

Mientras que el prófugo fue declarado en rebeldía, se analizó con la fiscalía y la defensa si existía algún impedimento para concretar un juicio abreviado con el único acusado. Las partes intervinientes en el proceso decidieron avanzar y la atención se enfocó en la imputación en su contra por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. En este caso, se consideró que no fue probado que el hallazgo de drogas en su domicilio particular, en Cutral Co, tenía fines de venta.

A pesar de que se encontró un poco más de un kilo de marihuana, la investigación no dio como resultado el secuestro de otros elementos incriminatorios como balanzas y envoltorios. Esta situación favoreció al jubilado, de 64 años, que fue acusado por un delito menos grave.

No se comprobó el narcomenudeo

La investigación policial que se enfocó en el jubilado neuquino no reveló operaciones de narcomenudeo y su rol se habría limitado a ocultar la droga del narco que permanece prófugo. Estos elementos tuvieron presente desde el TOF neuquino para condenarlo pero con una pena en suspenso de tres años de prisión.

Asimismo, se destacó que no contaba con antecedentes condenatorios.

Finalmente, la única obligación impuesta al hombre de 64 años fue presentarse periódicamente en una de las comisarías de Allen.

Por otro lado, el condenado recibió la buena noticia de la devolución de una suma cercana a los 20 mil pesos. El hombre habría asegurado que era el dinero de su jubilación y un premio que le habían dado en su trabajo.