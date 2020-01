Jimena Barón canceló su show en el boliche donde mataron a Fernando

"Yo no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto. No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un pibe que fue a bailar y terminó asesinado por 10 machitos hijos de mil puta. Es responsabilidad de todos exigir justicia, mía también. #JusticiaParaFernando", escribió "La Cobra" en su cuenta de Twitter.

La artista, que ya había realizado un concierto en este lugar el 15 de enero pasado, primero confirmó que estaba “haciendo la valija” para viajar a la costa y cumplir con los dos espectáculos que tenía pactados, pero luego dio marcha atrás.

Horas antes una testigo de la salvaje golpiza de un grupo de rugbiers que terminó con la vida de Báez Sosa, contó que los patovicas de Le Brique presenciaron el ataque, y al igual que los policías que se encontraban en la zona, no hicieron nada para detenerlo. "Yo vi cómo lo mataban. Tenía la cara desfigurada y nadie hacía nada. Nadie los frenaba ni les preguntaba nada", aseguró la joven de 17 años que trabaja en el boliche como community manager.

Acto seguido manifestó su indignación con los responsables del local bailable: por no cerrar sus puertas luego del crimen. "Me dan vergüenza, lo único que les importa es la plata. Lo mataron y a las 10 horas abrieron el boliche. Trajeron un famoso para que cante y poder llenarlo. (Otro boliche) Dixit no abrió, Dixit no tuvo la muerte, la tuvo Le Brique", lamentó. "No fueron capaces de acercarse a la familia. Hoy hay un show de Jimena Barón, ayer trajeron a un trapero", dijo en alusión que luego "La Cobra" canceló.

