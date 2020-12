Jara: "Quedamos sin margen, ahora hay que ganar todo"

Damián Jara no sólo es el actual capitán del Albinegro , sino que es uno de los “de acá” al que con buenas y malas el hincha respeta. Y el día después de la gran chance desperdiciada en casa no ocultó sus sensaciones: “Nos quedamos sin margen, hay que ganar los dos partidos que nos quedan y esperar. Es la realidad”.

Es que la vertiginosa definición no perdona. La Reválida sólo premia al mejor y tras la derrota en la 4ª, Cipo será el equipo libre el domingo y después deberá visitar a Peñarol en San Juan y recibir a Estudiantes de San Luis en la última.

“Tuvimos un mal partido, pero tampoco somos los peores por eso. Hay una realidad, fue nuestro cuarto partido, pero el torneo no te perdona. Con ganas, hicimos méritos como para no perder, pero ellos terminaron festejando, también de manera merecida”, explicó el marcador central.

Desde su punto de visita, el equipo tiene personalidad y muchas ganas de pelear. Sea en esta o en la temporada larga, pero debe mejorar en la creación, tener mayor tranquilidad para esos momentos.

“Jugadores de buen pie hay. Cometemos distracciones, quedamos largos por momentos, pero hay un buen plantel. Todo está ordenado y es por eso que estamos con la cabeza puesta en pelear algo de una vez”, sostuvo.

Duele más

A Jara no hay que explicarle de la decepción del hincha cada vez que algún equipo de Cipo de los últimos tiempos está ante la chance de dar el paso definitivo para buscar el protagonismo y se frustra. “La bronca que tengo es la misma. Juro que cuando me iba de la cancha pensaba justo en todo eso, los entiendo”, reconoció.

Pero al mismo tiempo aseguró que hay mucha conciencia del lugar en que se encuentra el grupo de jugadores. “Todo está ordenado, están las condiciones ideales para trabajar, hay un grupo lindo, los chicos que llegaron se acoplaron y están a gusto. Tenemos que andar bien”, analizó y deseó.

Y tomando el reto de dar rápidamente vuelta la página y afrontar lo que viene no dudo: “La vamos a pelear hasta lo último, hasta que no queden más chances desde la matemática. De eso que no queden dudas”.

Ya sin la posibilidad de depender de sí mismo, a Cipo no sólo le alcanzará con ganar, sino también esperar que se equivoquen los demás.